Ante las nacientes manifestaciones meteorológicas del fenómeno El Niño en Perú, desde el Ministerio de Salud advirtieron que los casos de dengue podrían alcanzar cifras récord este año ante el alza de temperaturas, lluvias y el serotipo 3 del virus.

Alex Holguín, director adjunto de Intervenciones Estratégicas en Salud Pública del Minsa, recordó a Canal N que en lo que va del 2026 se registran más de 83,000 casos de dengue.

Si bien la cifra es menor a lo visto en 2025, pidió a las autoridades y ciudadanía mantener la alerta porque en 2023 —año marcado por El Niño Costero y el ciclón Yaku— los casos de dengue superaron los 200,000.

Holguín precisó que la circulación de un nuevo serotipo eleva la cantidad de personas susceptibles a la infección viral, por lo que pueden aparecer más casos. No obstante, aclaró que más del 90% de los casos tiene cuadros leves de dengue.

Omar Neyra, especialista en salud pública, contó a Canal N que estamos “en la peor epidemia de dengue”, ello en un escenario donde el almacenamiento inadecuado de agua en recipientes o por las lluvias, facilita que el mosquito ponga huevos y se multiplique.

“El dengue mata y está en Lima. Lima está con los cuatro serotipos (...) El detalle en Lima es que hemos encontrado los cuatro serotipos, lo que hace compleja la situación de salud pública”, afirmó.

El experto mencionó que contagiarse con el serotipo 1 y luego con el serotipo 3 puede hacer vulnerable al infectado a “dengue hemorrágico, que es el mortal con el tiempo”.