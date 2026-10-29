En 2023, marcado por El Niño Costero y Yaku, elevó los casos de contagio a 200,000. Foto: difusión Minsa
En 2023, marcado por El Niño Costero y Yaku, elevó los casos de contagio a 200,000. Foto: difusión Minsa
Únete a nuestro canal
Suscríbete a YouTube
Redacción Gestión
Redacción Gestión

Ante las nacientes manifestaciones meteorológicas del fenómeno El Niño en Perú, desde el Ministerio de Salud advirtieron que los casos de dengue podrían alcanzar cifras récord este año ante el alza de temperaturas, lluvias y el serotipo 3 del virus.

Alex Holguín, director adjunto de Intervenciones Estratégicas en Salud Pública del Minsa,

Si bien la cifra es menor a lo visto en 2025, pidió a las autoridades y ciudadanía mantener la alerta porque en 2023 —año marcado por El Niño Costero y el ciclón Yaku— los casos de dengue superaron los 200,000.

Holguín precisó que la circulación de un nuevo serotipo eleva la cantidad de personas susceptibles a la infección viral, por lo que pueden aparecer más casos. No obstante, aclaró que más del 90% de los casos tiene cuadros leves de dengue.

Omar Neyra, especialista en salud pública, contó a Canal N que estamos , ello en un escenario donde el almacenamiento inadecuado de agua en recipientes o por las lluvias, facilita que el mosquito ponga huevos y se multiplique.

“El dengue mata y está en Lima. Lima está con los cuatro serotipos (...) El detalle en Lima es que hemos encontrado los cuatro serotipos, lo que hace compleja la situación de salud pública”, afirmó.

El experto mencionó que contagiarse con el serotipo 1 y luego con el serotipo 3 puede hacer vulnerable al infectado a

TE PUEDE INTERESAR

El Niño: los productos podrían subir de precio en los mercados ante menor oferta
MML inaugura Sala de Crisis ante riesgo de El Niño: ¿qué emergencias monitoreará?
BM sobre materias primas: precios de la energía subirán este año por la guerra y El Niño
Del barco al avión: El Niño obliga a exportadora de arándanos a cambiar su logística

TAGS

Estimado(a) lector(a)

En Gestión, valoramos profundamente la labor periodística que realizamos para mantenerlos informados. Por ello, les recordamos que no está permitido, reproducir, comercializar, distribuir, copiar total o parcialmente los contenidos que publicamos en nuestra web, sin autorizacion previa y expresa de Empresa Editora El Comercio S.A.

En su lugar, los invitamos a compartir el enlace de nuestras publicaciones, para que más personas puedan acceder a información veraz y de calidad directamente desde nuestra fuente oficial.

Asimismo, pueden suscribirse y disfrutar de todo el contenido exclusivo que elaboramos para Uds.

Gracias por ayudarnos a proteger y valorar este esfuerzo.