Durante un periodo de 5 años, la iniciativa promovida por Fundación Romero y financiada por el Grupo Romero por un total de US$ 1 millón trabajará en el diseño de una nueva vacuna con una efectividad superior al 60%.

Manuel Romero, presidente de la Fundación Romero, sostuvo que la vacuna actual —desarrollada hace más de 100 años— tiene una efectividad del 30% para proteger a la población adulta, por lo que esta investigación “es un esfuerzo colaborativo” para avanzar en el conocimiento científico.

¿En qué consistirá la nueva vacuna peruana contra la TBC?

Bryan Bryson, PhD, investigador principal del Ragon Institute, aclaró que no existe una proteína de tuberculosis que sea exhibida por el 100% de las personas debido a la alta variabilidad del gen HLA, la cual “codifica las vitrinas entre individuos”; por ello es que una vacuna diseñada para una población —como por ejemplo, Europa o Norteamérica— podría no ser efectiva en poblaciones donde la tuberculosis es endémica, como en África o Sudamérica.

“Para que una vacuna contra la tuberculosis funcione en regiones como Perú, debe diseñarse con datos de esas poblaciones”, resumió Bryson. Por eso, será una vacuna pensada desde las personas y no al revés, bajo la premisa de responder a la diversidad genética del Perú y Latam.

Desde el primer año, investigadores y laboratorios peruanos participarán en el proyecto para comprobar los resultados del diseño de la nueva vacuna contra la tuberculosis. Foto: Perú Sin TBC

Marco Muñoz, director ejecutivo de Iniciativas Estratégicas de Ragon Institute, contó a Gestión que en estos cinco años del proyecto se enfocarán en el “diseño complejo” de la vacuna, que consistirá en la revisión de las proteínas de las células peruanas.

A detalle, en los dos primeros años se estudiará la genética y la identificación de antígenos; y en el tercero y cuarto, se desarrollarán prototipos —léase, las primeras versiones de la vacuna—.

Muñoz resaltó que, tras los cinco años de pruebas científicas en laboratorios, se tendrá una base para posteriores etapas de desarrollo y evaluación con ensayos clínicos y autoridades sanitarias, y no será aún una vacuna lista para su aplicación masiva.

Una vez lista, corresponderá identificar a la empresa farmacéutica y compañía biotecnológica que desarrollará la nueva vacuna contra la tuberculosis con ADN peruano, así como las encargadas de traerla y distribuirla en nuestro país. Prevé que en una década se tendría lista la vacuna para la población peruana y regional.

“En cinco años se tendrá un diseño nuevo; ahora, ¿qué capacidades y tecnologías vamos a tener en cinco años para que nos permitan la rápida implementación? Eso dependerá de lo que pase. Yo espero que las tecnologías nos permitan que unos 10 años estemos ya implementando las nuevas vacunas en Perú, pero si es antes, lo celebraremos", acotó.

Desde Ragon Institute señalaron que una vacuna diseñada con datos de pocas poblaciones puede proteger de forma desigual, por lo que se busca una nueva alternativa, considerando que la actual tiene una antigüedad de más de 100 años. Foto: Fundación Romero

Impacto de la tuberculosis en Perú

El ministro de Salud, Luis Dyer, resaltó que se registran más de 34,000 casos al año, mas advirtió que “la cifra real puede ser mucho más alta”, por lo cual se busca una atención integral que contemple prevención territorial, tratamiento gratuito y cercano.

Al ser consultado por Gestión sobre la voluntad del Minsa para promover más proyectos similares, el ministro Dyer solo aseguró que desde su cartera “hacen todo el esfuerzo posible e inversiones en la lucha contra la tuberculosis”, y que “la vacuna hará que el Perú esté en la vanguardia”.

“Hoy es trabajar el sector privado, los institutos de investigación y la academia todos juntos. Lo estamos haciendo en la anemia, salud mental y ahora también la tuberculosis”, relató.

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), en 2024 se estimaron 10.7 millones de personas enfermas y 1.2 millones de fallecimientos por tuberculosis. Es considerada la tuberculosis la principal causa de muerte por un único agente infeccioso a nivel global.