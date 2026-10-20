En el tercer y cuarto año se desarrollarán prototipos, es decir, las primeras versiones de la nueva vacuna contra la tuberculosis hecha con ADN peruano. Foto: shutterstock / referencial
En el tercer y cuarto año se desarrollarán prototipos, es decir, las primeras versiones de la nueva vacuna contra la tuberculosis hecha con ADN peruano. Foto: shutterstock / referencial
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Fernando Cuadros Concha
mailFernando Cuadros Concha

Científicos del Ragon Institute de Mass General Brigham, el Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT) y Harvard diseñarán una nueva vacuna contra la tuberculosis (TBC) a partir del análisis de la genética de peruanos y latinoamericanos.

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