¿Cuáles son las desigualdades que tienen protagonismo en el país? El índice Regional de los ODS del Perú lo responde. (Foto: Hugo Curotto/ GEC).
¿Cuáles son las desigualdades que tienen protagonismo en el país? El índice Regional de los ODS del Perú lo responde. (Foto: Hugo Curotto/ GEC).
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Camila Vera
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El país camina a paso lento cuando se trata de alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), según el último Índice Regional de los ODS del Perú, a cargo de la Escuela de Gestión Pública de la Universidad del Pacífico (UP).

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