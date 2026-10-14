Un incendio forestal registrado este martes 13 de octubre en el centro poblado de Kuélap, distrito de Tingo, provincia de Luya, mantiene en alerta a las autoridades debido a su proximidad a la Zona Arqueológica Monumental de Kuélap, ubicada a aproximadamente 1.5 kilómetros del área afectada.

De acuerdo con la evaluación preliminar, el fuego afecta la cobertura vegetal, pero hasta el momento no se han reportado personas heridas, fallecidas, desaparecidas o aisladas. Tampoco se registran daños en viviendas, carreteras ni servicios básicos.

Ante el riesgo de que las llamas se propaguen hacia el patrimonio arqueológico, personal de la Municipalidad Distrital de Tingo, la Compañía de Bomberos Higos Urco N° 101 de Chachapoyas y la Autoridad Regional Ambiental (ARA) realizan labores de control, sofocación y vigilancia en la zona.

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AMAZONAS, ARQUEOLOGIA, FORTALEZA DE KUELAP

Por su parte, el Centro de Operaciones de Emergencia Regional (COER) de Amazonas confirmó el incendio forestal registrado en el centro poblado de Kuélap, distrito de Tingo, provincia de Luya, que afecta la cobertura natural.

Según la evaluación preliminar, no se reportan personas heridas, fallecidas, desaparecidas ni aisladas, tampoco daños en viviendas, vías de comunicación o servicios básicos.

Ante la proximidad del fuego, ubicado a aproximadamente 1.5 kilómetros de la Zona Arqueológica Monumental de Kuélap, se activaron acciones preventivas para evitar que las llamas alcancen este importante patrimonio cultural.

Las labores continúan orientadas a contener el avance del fuego y evitar que alcance áreas cercanas al monumento arqueológico.

Se recomienda a la población evitar acercarse al área del incendio, no realizar quemas de vegetación y comunicar oportunamente a las autoridades cualquier foco de fuego para facilitar una respuesta rápida y prevenir mayores daños.