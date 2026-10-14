El incendio forestal se registra a solo 1.5 kilómetros de la zona monumental de Kuélap, el principal atractivo turístico de Amazonas. (Foto: Difusión)
El incendio forestal se registra a solo 1.5 kilómetros de la zona monumental de Kuélap, el principal atractivo turístico de Amazonas. (Foto: Difusión)
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Redacción Gestión
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Un incendio forestal registrado este martes 13 de octubre en el centro poblado de Kuélap, distrito de Tingo, provincia de Luya, mantiene en alerta a las autoridades debido a su proximidad a la Zona Arqueológica Monumental de Kuélap, ubicada a aproximadamente 1.5 kilómetros del área afectada.

Ante el riesgo de que las llamas se propaguen hacia el patrimonio arqueológico, personal de la Municipalidad Distrital de Tingo, la Compañía de Bomberos Higos Urco N° 101 de Chachapoyas y la Autoridad Regional Ambiental (ARA) realizan labores de control, sofocación y vigilancia en la zona.

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Por su parte, el Centro de Operaciones de Emergencia Regional (COER) de Amazonas confirmó el incendio forestal registrado en el centro poblado de Kuélap, distrito de Tingo, provincia de Luya, que afecta la cobertura natural.

Ante la proximidad del fuego, ubicado a aproximadamente 1.5 kilómetros de la Zona Arqueológica Monumental de Kuélap, se activaron acciones preventivas para evitar que las llamas alcancen este importante patrimonio cultural.

Se recomienda a la población evitar acercarse al área del incendio, no realizar quemas de vegetación y comunicar oportunamente a las autoridades cualquier foco de fuego para facilitar una respuesta rápida y prevenir mayores daños.

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