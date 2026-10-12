El Ministerio de Defensa, mediante la Fuerza Aérea del Perú, informó este lunes sobre la ejecución, desde tempranas horas, de un plan para mitigar los incendios forestales en Cusco.

Según la cartera encabezada por Rafael Belaúnde, se desplegó un avión C-27J Spartan, que transporta el sistema Guardián, y un helicóptero MI-17 equipado con el sistema helibalde, con el objetivo de controlar y extinguir el fuego.

En tanto, el capitán FAP Javier Pérez sostuvo que las labores de contención se concentran en Calca, pero según las necesidades, se podría ampliar el apoyo aéreo a otras zonas afectadas.

Se prevé que con estos trabajos se pueda extinguir el fuego en la zona “entre hoy o mañana”.

Incendios forestales ya han cobrado algunas vidas humanas en Cusco y Puno. Foto: difusión

¿Cuántos incendios forestales hay?

Cusco registra dos incendios forestales activos, uno en Calca y otro en La Convención, según Miguel Ángel Ocsso, jefe de la Oficina de Gestión del Riesgo de Desastres del Gobierno Regional del Cusco.

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En lo que va del año se contabilizaron unos 289 incendios forestales en territorio cusqueño, dejando como saldo unas 9,000 hectáreas afectadas por los siniestros.

Ocsso añadió que la capacidad de respuesta frente a los incendios forestales puede verse limitada cuando hay emergencias simultáneas o no se dispone de todo el personal necesario.