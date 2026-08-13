Incendios forestales. (Foto: Andina)
Incendios forestales. (Foto: Andina)
Únete a nuestro canal
Suscríbete a YouTube
Redacción Gestión
mailRedacción Gestión

Entre este viernes 14 al lunes 17 de agosto del 2026, se presentarán condiciones atmosféricas que podrían favorecer la ocurrencia y propagación de incendios forestales en la sierra norte y centro, informó el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi).

También se prevé la disminución de la humedad, el incremento de la temperatura diurna, así como de la radiación ultravioleta (UV).

Incendio forestal en Pasco.
Incendio forestal en Pasco.

¿Qué son los incendios forestales?

Es la propagación de fuego no deseado y no controlado en áreas cubiertas de vegetación, ya sean bosques, pastizales, malezas, matorrales u otro tipo de plantas, que causa daños ecológicos, económicos y sociales.

Los incendios forestales se propagan con mayor facilidad cuando hay altas temperaturas, fuertes vientos y falta de lluvias, así como gran cantidad de ramas y hojas secas, residuos después de deshierbar, plantas, arbustos o pasto que crecen y se secan rápidamente y son altamente combustibles.

¿Por qué se producen los incendios forestales?

Generalmente, por malas prácticas agrícolas o descuido y negligencia en las actividades, como prender una fogata o hacer una quema de maleza en el campo de cultivo. En muy pocos casos se generan por causas naturales, como la caída de rayos.

El fuego puede afectar las viviendas y medios de vida (ganadería, agricultura, actividad turística, etc.).

Pueden significar la pérdida irreparable de parques o reservas naturales y de monumentos históricos.

Afectan el terreno por muchos años, ya que ocasionan un profundo daño al suelo, el agua y a miles de especies de animales silvestres.

TE PUEDE INTERESAR

Ate: incendio consume un depósito clandestino de madera
Incendio en Los Olivos de grandes proporciones consume fábrica de cosméticos
Ate: bomberos atienden incendio en un almacén en zona residencial
Amago de incendio en hotel Sheraton moviliza a cinco unidades de bomberos

TAGS

Estimado(a) lector(a)

En Gestión, valoramos profundamente la labor periodística que realizamos para mantenerlos informados. Por ello, les recordamos que no está permitido, reproducir, comercializar, distribuir, copiar total o parcialmente los contenidos que publicamos en nuestra web, sin autorizacion previa y expresa de Empresa Editora El Comercio S.A.

En su lugar, los invitamos a compartir el enlace de nuestras publicaciones, para que más personas puedan acceder a información veraz y de calidad directamente desde nuestra fuente oficial.

Asimismo, pueden suscribirse y disfrutar de todo el contenido exclusivo que elaboramos para Uds.

Gracias por ayudarnos a proteger y valorar este esfuerzo.