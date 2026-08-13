Entre este viernes 14 al lunes 17 de agosto del 2026, se presentarán condiciones atmosféricas que podrían favorecer la ocurrencia y propagación de incendios forestales en la sierra norte y centro, informó el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi).

Se estiman niveles de moderada a extrema intensidad en Piura, Cajamarca, Lambayeque y La Libertad, pues se espera que continúe la ausencia de precipitaciones en estas regiones.

También se prevé la disminución de la humedad, el incremento de la temperatura diurna, así como de la radiación ultravioleta (UV).

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Incendio forestal en Pasco.

¿Qué son los incendios forestales?

Es la propagación de fuego no deseado y no controlado en áreas cubiertas de vegetación, ya sean bosques, pastizales, malezas, matorrales u otro tipo de plantas, que causa daños ecológicos, económicos y sociales.

Pueden producirse en cualquier momento, sin embargo, en nuestro país son más comunes entre los meses de ausencia de lluvia. En los andes y Amazonía son comunes entre los meses de julio a diciembre, mientras que en la costa norte son comunes en los meses de enero a marzo.

Los incendios forestales se propagan con mayor facilidad cuando hay altas temperaturas, fuertes vientos y falta de lluvias, así como gran cantidad de ramas y hojas secas, residuos después de deshierbar, plantas, arbustos o pasto que crecen y se secan rápidamente y son altamente combustibles.

¿Por qué se producen los incendios forestales?

Generalmente, por malas prácticas agrícolas o descuido y negligencia en las actividades, como prender una fogata o hacer una quema de maleza en el campo de cultivo. En muy pocos casos se generan por causas naturales, como la caída de rayos.

Pueden extenderse hacia áreas habitadas o urbanas, y generar daños a la salud o la vida de las personas y animales que habitan la zona.

El fuego puede afectar las viviendas y medios de vida (ganadería, agricultura, actividad turística, etc.).

Pueden significar la pérdida irreparable de parques o reservas naturales y de monumentos históricos.

Afectan el terreno por muchos años, ya que ocasionan un profundo daño al suelo, el agua y a miles de especies de animales silvestres.