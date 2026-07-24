Un incendio de grandes proporciones se registra desde la madrugada de hoy, viernes, en la empresa de cosméticos y perfumes Yobel ubicada en el distrito de Los Olivos, hasta donde más de 20 unidades del Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú trabajan intensamente para controlar la emergencia.

El siniestro se habría iniciado alrededor de las 3:00 de la madrugada en un almacén de aproximadamente 1,200 metros cuadrados, situado en la avenida San Genaro 150, donde las llamas se propagaron rápidamente por las instalaciones.

Debido a la magnitud del incendio, la zona fue acordonada por las autoridades para facilitar las labores de los equipos de emergencia y garantizar la seguridad de la población.

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El comandante Marcos Pajuelo, jefe de la IV Comandancia Departamental de Bomberos Lima Centro, informó que hasta el momento el incendio presenta un avance de control de aproximadamente 30%, por lo que las labores de extinción continuarán durante varias horas más.

“Es una fábrica muy grande con mucho material comprometido. La planta está al 100% comprometida. Hemos planteado una estrategia para proteger las exposiciones y controlar el incendio. Ya está focalizado, pero por la dimensión del área afectada y el material involucrado estimamos por lo menos seis horas más de trabajo”, señaló.

Pajuelo explicó que la emergencia fue declarada inicialmente como un incendio de código 4, aunque posteriormente descendió a código 3, luego de que el fuego quedara contenido dentro de las instalaciones de la planta.

Precisó que la rápida intervención de las primeras compañías permitió evitar que las llamas se propagaran hacia inmuebles colindantes.

“La emergencia esta contenida dentro de las instalaciones. Se hizo un trabajo de proteger las exposiciones justamente para evitar la propagación. Estamos atacando el incendio por varios frentes para lograr su control”, manifestó.

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Incendio en Los Olivos. (Foto: Difusión)

Añadió que la emergencia, ocurrida en la jurisdicción de Lima Norte, movilizó personal de las comandancias de Lima Centro, Lima Sur y Callao.

El jefe bomberil indicó que, desde el inicio de la emergencia, se coordinó con los responsables de la empresa y, hasta el momento, no existe información sobre trabajadores o civiles afectados.

Asimismo, advirtió que la principal dificultad para extinguir el incendio radica en la gran cantidad de materiales y productos químicos almacenados en la planta.

Causas

Respecto al origen del incendio, Pajuelo enfatizó que aún no es posible determinar qué provocó el siniestro y remarcó que esa labor corresponde a la investigación que realizará la Policía Nacional una vez culminadas las tareas de extinción.

“La posible causa de origen siempre será materia de una investigación posterior al trabajo de los bomberos. Sería muy irresponsable decir a priori cuál fue la causa o el punto de origen. Eso lo determinará la Policía Nacional mediante la inspección técnica correspondiente”, puntualizó.