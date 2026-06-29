Alrededor de 28 unidades del Cuerpo de Bomberos Voluntarios atiende este lunes un incendio de proporciones que consume un almacén de plásticos y tuberías ubicado en la cuadra 9 de la avenida Oscar Benavides, conocida como Colonial, en el Cercado de Lima.

La columna de humo negro que emana del lugar puede ser apreciado desde varios kilómetros a la redonda. Cerca del punto de emergencia hay varios condominios cuyos propietarios salieron de sus viviendas alertados por el intenso olor y la advertencia de las autoridades.

Producto de la intensidad del incendio, una de las paredes del inmueble afectado colapsó, mientras las llamas se propagaron hacia un taller de mecánica automotriz contiguo. En este último, la fachada metálica comenzó a derretirse debido a las altas temperaturas y en su interior permanecen varios vehículos almacenados.

Los bomberos buscan atacar desde distintos frentes para contener el avance del fuego. Con ese objetivo, al lugar llegaron también dos escalas telescópicas que permiten lanzar grandes volúmenes de agua desde lo alto y combatir las llamas en las zonas de más difícil acceso.

Personal de la Municipalidad Metropolitana de Lima y efectivos de la Policía Nacional cercaron el perímetro de la emergencia para impedir el ingreso de personas y facilitar las labores de los hombres de rojo. De acuerdo con las primeras estimaciones, el incendio compromete un área de entre 800 y 1,000 metros cuadrados.

#Incendio 🚨 | El COER de la Municipalidad de Lima mantiene el monitoreo permanente del incendio registrado en una empresa dedicada a la fabricación y almacenamiento de productos PVC y derivados ubicada en la av. Óscar Benavides. La emergencia fue clasificada como Código 4 por el… pic.twitter.com/BiM4NgLBnT — Municipalidad de Lima (@MuniLima) June 29, 2026

Los bomberos buscan atacar desde distintos frentes para contener el avance del fuego. (Foto: Andina)

Cabe indicar esta zona de la avenida Óscar Benavides (Colonial) concentra almacenes, talleres y otros predios industriales construidos sobre terrenos de más de mil metros cuadrados, lo que incrementa el riesgo de propagación del fuego hacia establecimientos vecinos.

Mediante un comunicado, Sedapal informó que ha enviado tres cisternas para garantizar el abastecimiento continuo de agua y que incrementó la presión en la red para asegurar el caudal adecuado durante la emergencia.

De igual manera, la empresa habilitó los hidrantes de la zona para facilitar el abastecimiento de agua a las unidades del cuerpo de bomberos que se encuentran atendiendo la emergencia.