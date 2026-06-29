Producto de la intensidad del incendio, una de las paredes del inmueble afectado colapsó, mientras las llamas se propagaron hacia un taller de mecánica automotriz contiguo. (Foto: Difusión)
Producto de la intensidad del incendio, una de las paredes del inmueble afectado colapsó, mientras las llamas se propagaron hacia un taller de mecánica automotriz contiguo. (Foto: Difusión)
Únete a nuestro canal
Suscríbete a YouTube
Redacción Gestión
mailRedacción Gestión

Alrededor de 28 unidades del Cuerpo de Bomberos Voluntarios atiende este lunes un incendio de proporciones que consume un almacén de plásticos y tuberías ubicado en la cuadra 9 de la avenida Oscar Benavides, conocida como Colonial, en el Cercado de Lima.

Producto de la intensidad del incendio, una de las paredes del inmueble afectado colapsó, mientras las llamas se propagaron hacia un taller de mecánica automotriz contiguo. En este último, la fachada metálica comenzó a derretirse debido a las altas temperaturas y en su interior permanecen varios vehículos almacenados.

LEA TAMBIÉN: Barrios Altos: incendio consume diez viviendas de una quinta frente al INCN

Los bomberos buscan atacar desde distintos frentes para contener el avance del fuego. Con ese objetivo, al lugar llegaron también dos escalas telescópicas que permiten lanzar grandes volúmenes de agua desde lo alto y combatir las llamas en las zonas de más difícil acceso.

Personal de la Municipalidad Metropolitana de Lima y efectivos de la Policía Nacional cercaron el perímetro de la emergencia para impedir el ingreso de personas y facilitar las labores de los hombres de rojo. De acuerdo con las primeras estimaciones, el incendio compromete un área de entre 800 y 1,000 metros cuadrados.

LEA TAMBIÉN: Bomberos controlan incendio en refinería de zinc de Cajamarquilla en Lurigancho - Chosica
Los bomberos buscan atacar desde distintos frentes para contener el avance del fuego. (Foto: Andina)
Los bomberos buscan atacar desde distintos frentes para contener el avance del fuego. (Foto: Andina)

Cabe indicar esta zona de la avenida Óscar Benavides (Colonial) concentra almacenes, talleres y otros predios industriales construidos sobre terrenos de más de mil metros cuadrados, lo que incrementa el riesgo de propagación del fuego hacia establecimientos vecinos.

Mediante un comunicado, Sedapal informó que ha enviado tres cisternas para garantizar el abastecimiento continuo de agua y que incrementó la presión en la red para asegurar el caudal adecuado durante la emergencia.

De igual manera, la empresa habilitó los hidrantes de la zona para facilitar el abastecimiento de agua a las unidades del cuerpo de bomberos que se encuentran atendiendo la emergencia.

TE PUEDE INTERESAR

La Victoria: incendio en Gamarra deja más de 80 comerciantes afectados
Barrios Altos: incendio consume diez viviendas de una quinta frente al INCN
Lurín: incendio consume fábrica de insumos químicos en el kilómetro 40 de la Panamericana Sur
Incendio en Ate: más de 15 unidades de bomberos atienden siniestro en almacén

TAGS

Estimado(a) lector(a)

En Gestión, valoramos profundamente la labor periodística que realizamos para mantenerlos informados. Por ello, les recordamos que no está permitido, reproducir, comercializar, distribuir, copiar total o parcialmente los contenidos que publicamos en nuestra web, sin autorizacion previa y expresa de Empresa Editora El Comercio S.A.

En su lugar, los invitamos a compartir el enlace de nuestras publicaciones, para que más personas puedan acceder a información veraz y de calidad directamente desde nuestra fuente oficial.

Asimismo, pueden suscribirse y disfrutar de todo el contenido exclusivo que elaboramos para Uds.

Gracias por ayudarnos a proteger y valorar este esfuerzo.