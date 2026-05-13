Incendio en refinería de zinc. (Foto: Difusión)
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Redacción Gestión
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El Cuerpo General de Bomberos informó que lograron controlar el incendio reportado en horas de la mañana en la Refinería de Zinc Cajamarquilla, ubicada en el distrito de Lurigancho – Chosica, al este de Lima.

La emergencia se inició alrededor de las 7:17 a.m. De acuerdo con el reporte preliminar, habrían cuatro trabajadores heridos con quemaduras.

Hacia el lugar se desplegaron tres motobombas, una ambulancia y una unidad de rescate se desplegaron a las instalaciones de la refinería operada por la empresa brasileña Nexa Resources.

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Cajamarquilla es la refinería de zinc más grande de América Latina y la quinta más grande del mundo, según la consultora de energía Wood Mackenzie. Sus operaciones comenzaron en 1981, y en 2021 produjo alrededor de 328.1 mil toneladas de zinc metálico.

Videos divulgados en redes sociales muestran una columna de humo que se elevaba sobre las instalaciones de la refinería, provocando preocupación entre vecinos y trabajadores de la zona. Otro video mostró cómo los bomberos se disponían a sofocar las llamas dentro del recinto.

Aunque los bomberos indicaron que el incendio afecta el equipamiento eléctrico de la subestación de transmisión, no se ha precisado qué lo provocó ni si las llamas se expandieron dentro de la refinería. Tampoco se ha confirmado si la emergencia dejó heridos hasta el momento.

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