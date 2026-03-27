Un voraz incendio se registra la noche de este jueves en una fábrica textil ubicada en la calle Chincha Alta, en la urbanización San Pedrito, distrito de Santiago de Surco. De acuerdo con el Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú (CGBVP), la emergencia se inició alrededor de las 8:56 p.m. y, hasta el momento, al menos 16 unidades han sido desplegadas para controlar el siniestro.

Entre los equipos movilizados figuran autobombas de agua, vehículos de rescate, unidades con escala, cisternas y plataformas, que trabajan en el lugar para contener las llamas. La magnitud del incendio ha generado una densa humareda visible desde varias cuadras a la redonda, lo que ha obligado a establecer un perímetro de seguridad en la zona.

El Centro de Operaciones de Emergencia Nacional (COEN) informó, a través de sus redes sociales, que se trata de un incendio urbano código 3 en un almacén del distrito. Asimismo, exhortó a la ciudadanía a facilitar las labores de los bomberos y mantenerse alejada del área afectada.

Hasta el momento, las autoridades no han reportado personas heridas ni se han determinado las causas del siniestro.

Al menos 16 unidades de bomberos atienden la emergencia en Surco. Foto: X.

Apoyo de Sedapal y sector Salud

Ante la emergencia, Sedapal activó de inmediato sus protocolos y dispuso el envío de cuatro camiones cisterna para garantizar el abastecimiento continuo de agua a los bomberos. Además, informó que se habilitarán hidrantes en la zona para asegurar un caudal adecuado durante las labores de control del incendio.

Comunicado de Sedapal frente a incendio en Surco. Foto: X.

En paralelo, el Ministerio de Salud del Perú (Minsa) señaló que, a través del Servicio de Atención Móvil de Urgencia (SAMU), movilizó una ambulancia hacia el lugar para atender posibles afectados. El Centro de Operaciones de Emergencias en Salud (COES Salud) mantiene el monitoreo permanente de la situación.

🔴 AHORA | Ante el incendio que se reporta en el distrito de Santiago de Surco; el Minsa, a través del SAMU, movilizó una ambulancia a la zona para atender a posibles heridos.



COES Salud continúa con el monitoreo del evento. pic.twitter.com/ibYinpihzl — Ministerio de Salud (@Minsa_Peru) March 27, 2026

Por su parte, el Seguro Social de Salud del Perú (EsSalud) también se mantiene en alerta ante cualquier eventual traslado o atención de heridos.

Las labores de los bomberos continúan en la zona, mientras las autoridades coordinan acciones para controlar totalmente el incendio y evitar su propagación a predios aledaños.