La mañana de este jueves 26 de febrero, un , generando alarma entre vecinos y transeúntes debido a su cercanía con el parque Kennedy, uno de los puntos más concurridos de la capital.

El siniestro fue reportado a las 7:54 a.m. en la cuadra cuatro de la avenida José Pardo, según el registro del Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú. Al menos cuatro unidades fueron desplegadas en la zona para atender la emergencia y evitar que el fuego se propague a inmuebles cercanos.

De acuerdo con los primeros reportes, el incendio se originó en el tercer piso de un edificio ubicado junto a un centro de estudios, a pocas cuadras del óvalo de . La zona es considerada de alto tránsito tanto vehicular como peatonal, lo que incrementó la preocupación de vecinos y comerciantes.

Imágenes difundidas en redes sociales muestran una densa columna de humo visible a varias cuadras a la redonda, lo que alertó a los residentes del sector. Los bomberos trabajan intensamente para controlar el fuego y evitar mayores daños.

Hasta el cierre de esta nota, no se han reportado heridos ni víctimas mortales, mientras continúan las labores de emergencia.

Las autoridades recuerdan que, ante cualquier incendio, se debe llamar de inmediato al 116, número de la central de emergencias de los bomberos, disponible las 24 horas a nivel nacional. Asimismo, se puede reportar cualquier incidente a la Policía Nacional del Perú al 105.

