Un incendio de grandes proporciones se registra la mañana de este jueves 26 de febrero en el distrito de La Victoria, frente al Hospital Nacional Guillermo Almenara Irigoyen, lo que ha generado una rápida movilización del Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú.

El siniestro se inició alrededor de las 6:50 a.m. en un almacén ubicado en el jirón Abtao. Hasta el momento, al menos 11 unidades de bomberos han sido desplegadas para controlar las llamas y evitar su propagación hacia viviendas y negocios cercanos.

La emergencia ha provocado una intensa columna de humo negro, visible desde distintos puntos de la capital, lo que viene afectando a vecinos y transeúntes de la zona.

Ante el avance del fuego, comerciantes y residentes retiraron sus pertenencias por temor a que las llamas alcancen las quintas y predios colindantes. En paralelo, personal de serenazgo brinda apoyo para ordenar el tránsito y facilitar las labores de emergencia.

Algunos testigos señalaron que el incendio habría sido provocado por un cortocircuito, posiblemente relacionado con las lluvias registradas durante la noche en Lima. Sin embargo, las autoridades aún investigan las causas del siniestro.

Los bomberos continúan trabajando en el lugar para controlar la emergencia y mitigar los daños.

COMUNICADO DEL MINSA