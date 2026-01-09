Un motín al interior del Centro Juvenil de Diagnóstico y Rehabilitación de Lima desató un incendio la noche del jueves 8 de enero en el pabellón “Nazareno”, generando momentos de alta tensión tanto dentro del recinto como en los exteriores del establecimiento, ubicado en la cuadra 17 de la avenida La Paz, en el distrito de San Miguel.

De acuerdo con la información confirmada por la Policía Nacional, el fuego fue provocado por los propios internos, quienes prendieron colchones y mobiliario durante la revuelta. Las llamas se concentraron en el pabellón “Nazareno”, uno de los ambientes donde se alberga a adolescentes en conflicto con la ley penal.

LEA TAMBIÉN: INPE adecuará penales para albergar a adolescentes de 16 y 17 años que cometan delitos graves

Ante la emergencia, efectivos policiales y unidades del Cuerpo General de Bomberos acudieron al centro juvenil para controlar el siniestro y evitar que se propagara a otros pabellones. Tras varias horas de intervención, el incendio fue finalmente sofocado y la situación quedó bajo control.

Durante el motín, un agente de seguridad del centro resultó herido con lesiones en la cabeza tras recibir un golpe con un objeto contundente, según confirmó la Policía. El efectivo fue atendido y trasladado para recibir atención médica, mientras se reforzaban las medidas de seguridad al interior del recinto.

Mientras tanto, decenas de familiares de los internos llegaron hasta los exteriores de Maranguita al conocer lo ocurrido. Muchas madres pasaron la madrugada en la calle, bajo la lluvia, exigiendo información sobre el estado de salud y la ubicación de sus hijos tras el incendio, denunciando que no recibieron reportes oficiales inmediatos por parte de las autoridades del centro.

Horas después, el Programa Nacional de Centros Juveniles (Pronacej) emitió un comunicado en el que señaló que no se registraron daños personales entre los adolescentes y que los internos se encontraban a buen recaudo, aunque sin brindar mayores detalles sobre el desarrollo del motín ni sobre las condiciones en las que quedaron los ambientes afectados.

La tensión se incrementó cuando, ya de madrugada y pese a la emergencia reciente, se produjo el ingreso de nueve nuevos internos trasladados desde Piura, hecho que fue duramente cuestionado por los familiares que permanecían en los exteriores del centro juvenil.

Las autoridades aún están evaluando los daños materiales en el lugar.