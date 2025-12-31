Este miércoles 31 de diciembre se ha registrado un incendio en Santa Anita, el cual genera alerta entre la ciudadanía.

Según el reporte de Bomberos Voluntarios del Perú, el siniestro suscitó en la Avenida Huarochiri y el cruce de la Carretera Central.

A través de videos compartidos en redes sociales, se puede constatar que el inmueble —aparte de las lenguas de fuego— propicia el estallido de pirotécnicos.

Además, las autoridades del orden exhortan a la población a mantener su distancia dado el estallido de fuegos artificiales.

Nota en desarrollo