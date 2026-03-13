Luego de que un camión del Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú esquivara un automóvil particular cuando se dirigía a atender una emergencia en Chorrillos, es preciso recordar que los vehículos de emergencia tienen preferencia de paso en todo el territorio nacional. Así lo dispone el Reglamento Nacional de Tránsito, que es de cumplimiento obligatorio.

La norma precisa que los conductores de vehículos deben ceder el paso a los vehículos de emergencia cuando éstos anuncien su presencia por medio de señales audibles y visibles. Esto no ocurrió hace unas semanas, cuando un auto interrumpió el trayecto de los bomberos y casi ocasiona una tragedia en la Vía del Metropolitano.

Un video que registró el hecho muestra que el bombero que conducía el camión fue obligado a realizar una maniobra temeraria para no impactar contra el auto, que le salió al paso en lugar de permitir que continúe su veloz desplazamiento. Cabe señalar que la vía del Metropolitano también puede ser usada por vehículos de emergencia (bomberos, policías, ambulancias).

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“Al escuchar y ver las señales, el conductor deberá ubicar al vehículo que conduce en el carril derecho de la vía, y detener o disminuir la marcha; en las intersecciones, detener la marcha”, precisa la norma que también establece una multa del 12% de la UIT (es decir S/660) para quienes incumplan la norma.

Una situación recurrente

La espectacular maniobra del conductor evitó que el camión de 35 toneladas de despistara o provocara un accidente de proporciones, ya que ocurrió en las inmediaciones de Plaza Lima Sur, un centro comercial caracterizado por tener una gran afluencia de personas.

El jefe de la Comandancia Departamental Lima Sur, brigadier mayor Jaime Palacios, dijo que la preparación técnica del personal fue fundamental para mantener la estabilidad de la unidad que, a pesar del brusco movimiento, no volcó y continuó su recorrido hacia la emergencia.

No obstante, señaló que estas situaciones son recurrentes debido a la imprudencia de algunos choferes que invaden los carriles exclusivos. En ese sentido, reiteró la importancia de respetar las vías preferenciales destinadas a los vehículos de emergencia y al transporte masivo.

En diálogo con América Noticias, el jefe de la Comandancia Lima Sur dijo que todavía no se ha identificado la placa del auto que originó el riesgo de colisión.