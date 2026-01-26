La reciente tormenta invernal en Estados Unidos ha puesto en alerta a los automovilistas, ya que las condiciones en las carreteras pueden volverse peligrosas de forma repentina. Sufrir una avería mecánica bajo la nieve es una situación crítica que puede generar pánico si no se está preparado; por ello, es importante conocer los protocolos de seguridad básicos para responder correctamente. En los siguientes párrafos, te presentaré una guía con las medidas preventivas y los pasos a seguir para garantizar tu protección.

Según reportes del Servicio Meteorológico Nacional (NWS, por sus siglas en inglés), diversos estados afrontarán temperaturas gélidas, intensas nevadas y granizo durante este fin de semana. Estas condiciones climáticas serían suficientes para generar fallas mecánicas en los coches.

En una conversación con Telemundo Houston , Anlleyn Venegas, portavoz de la Asociación Automovilística Americana (AAA, por sus siglas en inglés), comenta que, durante estas situaciones de mal tiempo, se registran solicitudes de ayuda por parte de conductores debido a baja presión de llantas o baterías “muertas”.

El clima gélido ocasionaría que los neumáticos pierdan presión o la batería se agote. (Crédito: Imagen referencial creada por El Comercio MAG usando la IA de Gemini)

“Debemos entender que las baterías se mueren más rápido por las bajas temperaturas. Por eso, es muy importante asegurarnos de nuestros autos estén en perfectas condiciones para este mal tiempo”, declaró Venegas.

Ante alertas de aguanieve, lluvias heladas o condiciones climáticas peligrosas, la representante de la AAA recomendó a los conductores que se mantengan en casa y eviten cualquier viaje por carretera.

Qué hacer si quedo varado por hielo o falla mecánica

Las condiciones que se están registrando en gran parte de EE. UU. son suficientes para generar complicaciones en los automóviles. Posiblemente, se pueda presentar una falla mecánica en pleno traslado y eso sería de preocupación.

La autoridad del AAA recomienda no descender del vehículo en caso quede varado. (Crédito: freepik / Referencial)

Anlleyn Venegas considera clave que te prepares antes de realizar el viaje. Será necesario que cargues con un kit de emergencia, que incluya un botiquín, un cargador de móvil, una linterna con baterías extra, agua potable y un raspador de hielo.

Si te ocurre esta emergencia, la portavoz recomienda comunicarse de manera inmediata con las patrullas de camino y, de ser necesario, también contactarse con equipos de grúa. Para Venegas, es sumamente importante que no abandones tu automóvil, ya que el frío extremo sería letal.