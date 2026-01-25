La tormenta invernal Fern, que ha afectado gran parte de Estados Unidos durante el fin de semana, ha dejado sin electricidad a cientos de miles de personas. Desde el sur hasta el noreste, las bajas temperaturas, la nieve y la lluvia helada han detenido el transporte y provocado compras de última hora. Según PowerOutage.com, cerca de 700.000 usuarios permanecían sin servicio eléctrico el domingo, especialmente en Tennessee, Texas, Misisipi y Luisiana. La situación se complica porque muchas de estas zonas no están acostumbradas a tormentas de este tipo, por lo que la preparación es fundamental. Si te quedaste sin luz o temes que pueda suceder, aquí te explicamos qué hacer paso a paso.
Cómo prepararte ante un corte de luz
Según la Cruz Roja Americana, tu kit de emergencia debe incluir lo siguiente:
- Enfriadores de espuma o reutilizables para mantener alimentos fríos
- Hielo para conservar la comida segura más tiempo
- Termómetro digital para revisar temperaturas internas de los alimentos
- Agua, al menos un galón por persona y por día, suficiente para dos semanas. También puedes llenar la bañera con agua no potable para otros usos
- Linternas y pilas (evita velas por riesgo de incendio)
- Radio a pilas o de manivela
- Botiquín de primeros auxilios
- Suministro de medicamentos y artículos médicos para siete días
- Teléfono celular y baterías externas
- Copias de documentos personales, números de contacto de emergencia y dinero extra
- Tanque de gasolina lleno en tu vehículo
Qué hacer durante un corte de luz
Uno de los aspectos más importantes durante un apagón es controlar los alimentos. Según la Cruz Roja:
- Si la luz está apagada menos de 2 horas, los alimentos perecederos aún son seguros
- Si dura más de 4 horas, la comida en el refrigerador debe desecharse
- Los alimentos en congeladores llenos permanecen seguros hasta 48 horas; si el congelador está medio lleno, hasta 24 horas
Otras recomendaciones:
- Mantén las puertas del refrigerador y congelador cerradas tanto como sea posible
- Come primero los alimentos del refrigerador y deja lo no perecedero para después
- Si la interrupción será mayor a 24 horas, coloca alimentos en enfriadores con hielo
- Apaga y desconecta equipos eléctricos innecesarios
- Deja una luz encendida para que sepas cuándo regresa la electricidad
- Evita salir de casa a menos que sea necesario; las condiciones de tráfico y las señales de tránsito podrían ser peligrosas
- Si usas un generador, conéctalo solo a los equipos directamente y sigue las instrucciones de seguridad. Nunca uses generadores, parrillas, estufas o carbón dentro de la casa
Cómo mantenerte caliente
Para conservar el calor:
- Evita abrir y cerrar puertas constantemente
- Quédate en una sola habitación para retener el calor
- Viste varias capas de ropa: suéteres, chaquetas, calcetines, gorros, guantes y mantas
- Materiales como lana y seda conservan mejor el calor que el algodón
- No uses el horno o la estufa para calentar la casa
- Mantén ventanas cerradas y cubiertas; de día abre persianas para aprovechar el calor del sol
- Sella las corrientes de aire con toallas o trapos enrollados
Qué hacer cuando vuelve la luz
- Nunca te acerques a cables eléctricos caídos; repórtalos a las autoridades
- No pruebes los alimentos para decidir si están en mal estado. Tira los que hayan estado sobre 40°F (4°C) por más de dos horas o que tengan olor, color o textura extraña
- Si el congelador estuvo bajo 40°F y aún hay cristales de hielo, la comida puede volver a congelarse
- Reconecta electrodomésticos, luces y cargadores solo cuando la electricidad se haya restablecido
Revisa si la tormenta invernal te afecta
Esta tormenta invernal llamada “Fern” va a cruzar desde Texas hasta el noreste, con nieve fuerte, lluvia congelada y hielo en casi 30 estados. Las condiciones pueden cambiar rápidamente, así que es clave mantenerse informado.
Mira la app del clima de tu teléfono o la página weather.gov e introduce tu código postal; si ves “Winter Storm Warning/Watch”, “Ice Storm Warning” o “Freezing rain”, significa peligro serio de nieve/hielo y viajes muy complicados.