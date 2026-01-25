La tormenta invernal Fern dejó a cientos de miles sin luz en EE.UU., y muchos enfrentan frío extremo y carreteras bloqueadas. | Crédito: Imagen creada por Gestión Mix usando la IA de Gemini
Oscar Guerrero Tello
La tormenta invernal Fern, que ha afectado gran parte de Estados Unidos durante el fin de semana, ha dejado sin electricidad a cientos de miles de personas. Desde el sur hasta el noreste, las bajas temperaturas, la nieve y la lluvia helada han detenido el transporte y provocado compras de última hora. Según , cerca de 700.000 usuarios permanecían sin servicio eléctrico el domingo, especialmente en Tennessee, Texas, Misisipi y Luisiana. La situación se complica porque muchas de estas zonas no están acostumbradas a tormentas de este tipo, por lo que la preparación es fundamental. Si te quedaste sin luz o temes que pueda suceder, aquí te explicamos qué hacer paso a paso.

Cómo prepararte ante un corte de luz

Según la , tu kit de emergencia debe incluir lo siguiente:

  • Enfriadores de espuma o reutilizables para mantener alimentos fríos
  • Hielo para conservar la comida segura más tiempo
  • Termómetro digital para revisar temperaturas internas de los alimentos
  • Agua, al menos un galón por persona y por día, suficiente para dos semanas. También puedes llenar la bañera con agua no potable para otros usos
  • Linternas y pilas (evita velas por riesgo de incendio)
  • Radio a pilas o de manivela
  • Botiquín de primeros auxilios
  • Suministro de medicamentos y artículos médicos para siete días
  • Teléfono celular y baterías externas
  • Copias de documentos personales, números de contacto de emergencia y dinero extra
  • Tanque de gasolina lleno en tu vehículo
Un trabajador retira nieve en Washington, DC, mientras la tormenta invernal del 24 de enero provoca cortes de luz y caos por todo EE.UU. | Crédito: Mandel NGAN / AFP
Qué hacer durante un corte de luz

Uno de los aspectos más importantes durante un apagón es controlar los alimentos. Según la :

  • Si la luz está apagada menos de 2 horas, los alimentos perecederos aún son seguros
  • Si dura más de 4 horas, la comida en el refrigerador debe desecharse
  • Los alimentos en congeladores llenos permanecen seguros hasta 48 horas; si el congelador está medio lleno, hasta 24 horas

Otras recomendaciones:

  • Mantén las puertas del refrigerador y congelador cerradas tanto como sea posible
  • Come primero los alimentos del refrigerador y deja lo no perecedero para después
  • Si la interrupción será mayor a 24 horas, coloca alimentos en enfriadores con hielo
  • Apaga y desconecta equipos eléctricos innecesarios
  • Deja una luz encendida para que sepas cuándo regresa la electricidad
  • Evita salir de casa a menos que sea necesario; las condiciones de tráfico y las señales de tránsito podrían ser peligrosas
  • Si usas un generador, conéctalo solo a los equipos directamente y sigue las instrucciones de seguridad. Nunca uses generadores, parrillas, estufas o carbón dentro de la casa

Cómo mantenerte caliente

Para conservar el calor:

  • Evita abrir y cerrar puertas constantemente
  • Quédate en una sola habitación para retener el calor
  • Viste varias capas de ropa: suéteres, chaquetas, calcetines, gorros, guantes y mantas
  • Materiales como lana y seda conservan mejor el calor que el algodón
  • No uses el horno o la estufa para calentar la casa
  • Mantén ventanas cerradas y cubiertas; de día abre persianas para aprovechar el calor del sol
  • Sella las corrientes de aire con toallas o trapos enrollados
Trabajadores despejan nieve frente a un edificio residencial en Washington, DC, el 25 de enero de 2026, tras la intensa tormenta invernal que azotó gran parte de EE. UU. | Crédito: Mandel NGAN / AFP
Qué hacer cuando vuelve la luz

  • Nunca te acerques a cables eléctricos caídos; repórtalos a las autoridades
  • No pruebes los alimentos para decidir si están en mal estado. Tira los que hayan estado sobre 40°F (4°C) por más de dos horas o que tengan olor, color o textura extraña
  • Si el congelador estuvo bajo 40°F y aún hay cristales de hielo, la comida puede volver a congelarse
  • Reconecta electrodomésticos, luces y cargadores solo cuando la electricidad se haya restablecido

Imágenes de la tormenta invernal en Nueva York

Una persona camina por la nieve en Brooklyn, Nueva York, el 25 de enero de 2026, tras la tormenta invernal que azotó gran parte de EE. UU. | Crédito: ANGELA WEISS / AFP
Un hombre camina entre la nieve en Washington, DC, el 25 de enero de 2026, tras la intensa tormenta invernal que afectó gran parte de EE. UU. | Crédito: Amid FARAHI / AFP
Una mujer camina bajo la nieve en el Upper West Side de Manhattan, Nueva York, el 25 de enero de 2026, tras la potente tormenta invernal que afectó gran parte de EE. UU. | Crédito: TIMOTHY A. CLARY / AFP
Una mujer camina con paraguas bajo la nieve en Nueva York el 25 de enero de 2026, tras la potente tormenta invernal que azotó gran parte de EE. UU. | Crédito: ANGELA WEISS / AFP
Revisa si la tormenta invernal te afecta

Esta tormenta invernal llamada “Fern” va a cruzar desde Texas hasta el noreste, con nieve fuerte, lluvia congelada y hielo en casi 30 estados. Las condiciones pueden cambiar rápidamente, así que es clave mantenerse informado.

Mira la app del clima de tu teléfono o la página e introduce tu código postal; si ves “Winter Storm Warning/Watch”, “Ice Storm Warning” o “Freezing rain”, significa peligro serio de nieve/hielo y viajes muy complicados.

Periodista. Estudió Comunicación en la Universidad de Lima. Diez años de experiencia en medios digitales. Actualmente se desempeña como redactor del Núcleo de Audiencias de El Comercio.

