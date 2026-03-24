El audio de las comunicaciones aéreas reveló los momentos de tensión que se vivieron antes de la colisión fatal ocurrida el domingo en el aeropuerto LaGuardia de Nueva York. En el accidente estuvieron involucrados un avión de pasajeros de Air Canada y un camión de bomberos, en medio de una situación caótica que quedó registrada por el sistema LiveATC, plataforma que permite escuchar las conversaciones por radio entre controladores aéreos y pilotos.

Mientras el incidente se desarrollaba en tierra, los controladores aéreos pidieron a una aeronave que se aproximaba que abortara el aterrizaje. Según el audio, la colisión terminó con la vida del piloto y el copiloto del avión, mientras se intentaba coordinar el movimiento de otras aeronaves y vehículos en la pista.

El camión había recibido autorización para cruzar la pista 4 del aeropuerto, pero poco después los controladores ordenaron tanto a un avión de Frontier con destino a Miami como al propio vehículo que se detuvieran de inmediato.

“Alto, alto, alto, alto”, ordenó el controlador con urgencia. “Camión 1, detente, detente, detente. Detente, Camión 1. Detente.”

Audio from Air Traffic Control when plane collided with fire truck at New York airport:



"Stop Truck 1, stop!"



"We were dealing with an emergency earlier and I messed up" pic.twitter.com/7dJcFov4gq — BNO News (@BNONews) March 23, 2026

En medio de la emergencia, también se instruyó al vuelo 2603 de Delta, procedente de Detroit, que realizara una maniobra de aproximación fallida. Luego, el controlador se dirigió al avión de Air Canada, operado por Jazz Aviation, que acababa de aterrizar desde Montreal.

“Jazz 646, veo que chocaste con el vehículo. Mantén tu posición. Sé que no puedes moverte. Los equipos de emergencia ya van hacia ustedes”, comunicó.

Tras el impacto, los controladores informaron a la tripulación de Frontier que la pista sería cerrada y les preguntaron si querían regresar a la rampa.

“Tenemos cosas en marcha por eso, amigo, no fue nada bueno de ver”, respondieron los pilotos. A lo que el controlador admitió: “Sí, intenté comunicarme con ellos… y estábamos manejando una emergencia, y cometí un error.”

El impacto dejó muertos al piloto y copiloto, además de varios heridos que fueron trasladados a hospitales. (Foto: TIMOTHY A. CLARY / AFP)

La tripulación contestó intentando tranquilizarlo: “No, hiciste lo mejor que pudiste.”

NBC 4 New York indicó que tanto el piloto como el copiloto murieron en el accidente.

Imágenes del lugar mostraron al avión CRJ-900 inclinado tras el choque. La aeronave transportaba a 72 pasajeros y cuatro tripulantes y se desplazaba a unos 24 mph cuando impactó contra el camión, que acudía a otra emergencia en el aeropuerto.

Ese otro incidente había sido reportado por pilotos que detectaron un olor en la cabina, lo que provocó malestar en los auxiliares de vuelo.

Las autoridades cerraron el aeropuerto y enviaron investigadores para determinar las causas del accidente. (Foto: ANGELA WEISS / AFP).

Además, ABC News informó que 11 pasajeros del avión de Air Canada y dos socorristas fueron hospitalizados.

Minutos antes del choque, otro vuelo de United había abortado el despegue por una alerta técnica según CBS News.

Tras lo ocurrido, el aeropuerto LaGuardia fue cerrado hasta las 2 p.m., mientras se espera la llegada de investigadores de seguridad en el transporte para esclarecer las causas.