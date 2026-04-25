Un incendio de grandes proporciones se registra la noche de este viernes en un edificio de varios pisos ubicado en la cuadra 8 del jirón Miró Quesada —también conocido como jirón Santa Rosa—, en la zona de Barrios Altos, en el Cercado de Lima.

De acuerdo con el Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú, la emergencia fue reportada a las 5:45 p. m. y ha sido clasificada como código 3 , lo que indica un siniestro de alta magnitud que requiere una importante movilización de recursos.

El fuego se inició en los niveles inferiores del inmueble, pero con el paso de las horas se propagó hasta alcanzar la parte más alta de la edificación.

Al menos 15 unidades de bomberos fueron desplegadas en la zona para atender la emergencia y trabajar en el control de las llamas, que continúan activas.

En paralelo, el Ministerio de Salud del Perú (Minsa), a través del Servicio de Atención Móvil de Urgencia (SAMU), movilizó una ambulancia para brindar atención a posibles afectados. Otra unidad permanece en alerta, mientras que los establecimientos de salud cercanos han activado protocolos de respuesta ante cualquier eventualidad.

Según explicó Mario Casaretto, gerente de Gestión del Riesgo de Desastres de la Municipalidad Metropolitana de Lima, los bomberos lograron ingresar oportunamente por una puerta de emergencia. Sin embargo, advirtió que existen serias limitaciones para acceder a ciertas áreas.

Comunicado de la MML. Foto: X.

“No puede ingresar ningún carro de bomberos al interior de esta quinta de viviendas. El edificio afectado se encuentra al fondo. Este lugar se ha convertido en un almacén sin licencia ni certificado de Defensa Civil”, señaló.

El funcionario agregó que en el inmueble se habría almacenado material altamente inflamable, como plásticos y juguetes, presuntamente guardados con fines comerciales para fin de año, lo que complica las labores de extinción. Señaló además que no se registraron heridos ni damnificados.

Asimismo, indicó que el fuego en el quinto piso es particularmente difícil de controlar debido a la carga combustible presente en el lugar.

Las autoridades continúan monitoreando la emergencia mientras los bomberos intensifican sus esfuerzos para evitar la propagación del incendio a viviendas aledañas. Entretanto, equipos municipales vienen evacuando a los residentes de inmuebles cercanos como medida preventiva.