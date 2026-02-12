El alcalde de Lima, Renzo Reggiardo, expresó reparos al plan de seguridad ciudadana que el Gobierno presentará oficialmente. Tras revisar el documento preliminar, sostuvo que la propuesta contiene “generalidades” y consideró que aún no refleja una estrategia clara ni contundente frente al avance de la criminalidad.

El burgomaestre señaló que la ciudadanía espera medidas concretas y posiciones definidas en materia de seguridad. “No me termina de convencer”, indicó al referirse al proyecto, al tiempo que remarcó la necesidad de asumir un liderazgo firme ante la situación de inseguridad que atraviesa el país.

Como ejemplo, mencionó la experiencia del presidente de Nayib Bukele en El Salvador, donde -según afirmó- se adoptaron decisiones con determinación para enfrentar el crimen organizado. En esa línea, sostuvo que la población demanda respuestas claras y acciones con resultados visibles.

Reggiardo adelantó que el debate en el Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana (Conasec) permitirá analizar con mayor detalle los alcances del plan del Ejecutivo. Indicó que durante esa instancia podrá emitir una opinión más precisa sobre la propuesta y sus eventuales ajustes.

Debate en el Congreso y situación de José Jerí

En relación con la recolección de firmas en el Congreso para convocar a una sesión extraordinaria, el alcalde consideró que se trata de un mecanismo democrático válido. Señaló que reunir las firmas necesarias para abrir el debate es una acción “saludable y necesaria” dentro del marco institucional.

Respecto a la situación del presidente José Jerí, Reggiardo opinó que sería adecuado que participe en la discusión parlamentaria, en su calidad de máximo representante del país.

Finalmente, sostuvo que el Congreso está cumpliendo su rol al activar los mecanismos previstos por la Constitución y que cualquier decisión posterior deberá adoptarse con responsabilidad y sensatez, en un contexto marcado por la preocupación ciudadana ante la inseguridad.