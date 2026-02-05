El general Víctor Revoredo, director de Investigación Criminal de la Policía Nacional del Perú, confirmó que ha recibido amenazas vinculadas a recientes operativos contra la organización criminal Los Pulpos.

En diálogo con canal N, aseguró que la Policía continuará con las investigaciones y capturas pese a estos hechos. Revoredo indicó que, a través de acciones de inteligencia y operativos policiales en el cono este, se identificó información relacionada con amenazas en su contra.

Señaló que estas se produjeron luego de la captura de Keysi Salvatierra, vinculada a la estructura criminal de Los Pulpos y relacionada con el manejo de dinero producto de delitos.

LEA TAMBIÉN: La inseguridad impulsa la demanda de custodia de mercadería y traslado de valores

PNP apunta a capturar a Johnson Cruz

El general afirmó que las amenazas provendrían directamente de Johnson Cruz Torres, señalado como cabecilla de Los Pulpos, y reiteró que el objetivo de la Policía es lograr su captura.

Precisó que existe una recompensa de medio millón de soles y que se viene realizando un trabajo articulado con unidades especializadas y cooperación internacional.

Sobre posibles filtraciones de información, el general Víctor Revoredo reconoció que existen casos aislados de efectivos que traicionan a la institución, pero aseguró que es la propia Policía la que los identifica y denuncia.(Foto: Andina)

Trabajo conjunto e investigaciones en el extranjero

Revoredo detalló que las investigaciones incluyeron coordinaciones con la Policía de Investigaciones de Chile y apoyo de autoridades diplomáticas, lo que permitió rastrear movimientos financieros y ubicar a integrantes de la organización criminal en otros países. Indicó que estas acciones se desarrollaron de manera silenciosa y coordinada.

Infiltraciones y control interno en la PNP

Sobre posibles filtraciones de información, el director de la Dirincri reconoció que existen casos aislados de efectivos que traicionan a la institución, pero aseguró que es la propia Policía la que los identifica y denuncia. Señaló que estos casos se encuentran en procesos de investigación administrativa y penal.

Plan de seguridad y estado de emergencia

Consultado sobre el nuevo plan de seguridad ciudadana, Revoredo indicó que actualmente la principal medida es el estado de emergencia, bajo el cual se ejecutan operativos con el Ministerio Público y el Poder Judicial.

Añadió que se vienen evaluando disposiciones de corto, mediano y largo plazo para enfrentar la criminalidad. El general reiteró que la Policía Nacional del Perú continuará con la lucha contra el crimen organizado y que las amenazas no detendrán las operaciones en curso contra bandas criminales ni la búsqueda de sus principales cabecillas.