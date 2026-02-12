El Poder Ejecutivo promulgó el Decreto Legislativo Nº 1731, que modifica el Código Penal e incorpora el delito de “exigencia o requerimiento extorsivo” como figura autónoma dentro del proceso de extorsión, permitiendo así la intervención penal desde las primeras fases del acto delictivo.

La norma fue emitida en el marco de las facultades delegadas por el Congreso mediante la Ley Nº 32527, que autoriza al Ejecutivo a legislar en materia de seguridad ciudadana y lucha contra la criminalidad organizada por un plazo de 60 días.

Con esta modificación al Código Penal, se incorpora el artículo 200-A, que sanciona a quien, directa o indirectamente y sin derecho, exija o requiera a otra persona o institución pública o privada una ventaja económica indebida -o de cualquier índole- mediante violencia o amenaza explícita o implícita.

La pena prevista es no menor de nueve ni mayor de doce años de prisión. Sin embargo, se eleva a un rango de entre doce y quince años cuando concurran agravantes como:

Invocar pertenencia a organizaciones o bandas criminales

Utilizar información personal o empresarial de la víctima

Emplear objetos perturbadores o de peligrosidad

Que la víctima sea funcionario o servidor público por razón de su cargo

Usar menores de edad o inimputables para cometer el delito

Utilizar explosivos, artefactos incendiarios o armas

Si como consecuencia del requerimiento se concreta la obtención del beneficio o se produce el desplazamiento patrimonial, se aplicará el delito de extorsión previsto en el artículo 200 del Código Penal.

La norma también modifica el artículo 3 de la Ley Nº 30077, incorporando el nuevo delito de exigencia o requerimiento extorsivo dentro del catálogo de ilícitos comprendidos en la Ley contra el Crimen Organizado.

Según el Ejecutivo, la tipificación como delito autónomo permite superar el tratamiento limitado que antes tenían estas conductas -consideradas tentativa- y dota al sistema penal de herramientas para actuar de manera anticipada frente a amenazas y presiones propias del proceso extorsivo.