Ministra de Economía dice que Plan Nacional de Seguridad Ciudadana se encuentra terminado. Foto: Gob.pe
y que solo se encuentra pendiente su aprobación en el Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana (Conasec).

La ministra indicó que en diciembre se creó un grupo multisectorial para preparar el plan en 30 días, pero que este plazo se amplió dos veces en enero.

“Sé que hay un grupo bastante grande de entidades, no solo ministerios, que están participando en este plan”, declaró en RPP.

sino también gobernadores, alcaldes, el defensor del Pueblo y otras entidades.

Asimismo, precisó que la próxima semana se realizará una sesión de este Consejo en la que se aprobará el plan y, después de ello, se dará a conocer a toda la ciudadanía.

“Entiendo que en la sesión uno de los puntos de agenda es la aprobación del plan. Estoy segura de que esta semana lo van a publicar. (…) Si ya se aprueba, ya va a ser de público conocimiento y ya se puede presentar, va a estar publicado", precisó.

Finalmente, y de largo plazo para enfrentar la inseguridad.

“Yo creo que algo importante también que hay que tener en cuenta es que nuestra situación es bastante cambiante”, puntualizó.

Como se recuerda, , una medida que el presidente José Jerí había anunciado sería presentada en los primeros días de enero.

Esta es la segunda prórroga otorgada, luego de que el 16 de enero se aprobara una primera ampliación por 10 días calendario.

Ministra de Economía, Denisse Miralles. (Foto: Antonio Melgarejo).
