Más de 80 micro y pequeños empresarios se vieron afectados tras el incendio registrado esta mañana en la galería Antonios, ubicada en el cruce de los jirones Humboldt y América, en el emporio comercial de Gamarra, distrito de La Victoria, informó Susana Saldaña, dirigente de este importante centro comercial.

“La realidad terrible que nos arroja ahora es que más de 80 micro y pequeños empresarios lo han perdido absolutamente todo. Han perdido el trabajo de su vida”, declaró Saldaña a TV Perú, al precisar que la mayoría de afectados se dedicaba a la venta de lana, hilos y otros insumos textiles.

El siniestro, catalogado como incendio de código 3, movilizó a un total de 13 unidades del Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú provenientes de distintos distritos de Lima. El fuego comprometió principalmente el tercer y cuarto piso del inmueble, este último construido con material prefabricado y utilizado como almacén de telas e hilos.

La galería albergaba diversos negocios vinculados al rubro textil, entre ellos tiendas de hilos, confecciones y un pequeño restaurante ubicado en el tercer nivel. De acuerdo con los bomberos, la presencia de grandes cantidades de material altamente combustible complicó las labores de control del fuego.

La galería albergaba diversos negocios vinculados al rubro textil, entre ellos tiendas de hilos, confecciones y un pequeño restaurante ubicado en el tercer nivel. (Foto: Andina)

Fuego confinado

El jefe de la Cuarta Comandancia Departamental Lima Centro, Marcos Pajuelo, informó que la emergencia fue confinada y destacó que para combatir el incendio se empleó tecnología de monitoreo mediante drones, lo que permitió identificar con precisión los puntos de calor.

“Tenemos un monitor con drones para visualizar dónde está el fuego activo. Con esa información dirigimos mejor las mangueras hacia los puntos críticos. Con los drones se hace un trabajo más adecuado”, explicó.

Pajuelo indicó además que no se registraron víctimas ni personas heridas. “Hay daños materiales. Es una emergencia compleja no por su magnitud, sino por el tipo de material presente. Hay mucho textil natural y sintético, lo que complica las maniobras que estamos realizando”.

Consultado por el origen del incendio, el oficial precisó que las causas serán determinadas por las investigaciones correspondientes a cargo de la Policía Nacional del Perú.