Un incendio de grandes proporciones consumió esta madrugada un depósito clandestino de madera ubicado en el parque industrial Pariachi, en el distrito de Ate, dejando cuantiosos daños materiales y afectando a familias que residían en el lugar.

La emergencia fue reportada a las 2:11 a.m. de hoy, jueves 30 de julio, y movilizó a 10 unidades del Cuerpo General de Bomberos y 21 bomberos, quienes lograron confinar el fuego para evitar su propagación.

El siniestro se registró a la altura del paradero Horacio Ceballos, entre los kilómetros 14 y 15 de la Carretera Central. De acuerdo con información de la Municipalidad de Ate, el inmueble funcionaba de manera clandestina como depósito de madera y contaba con accesos tanto por la vía principal como por la zona marginal del río Rímac.

El comandante de incidencias del Cuerpo de Bomberos, Pablo García, informó que el incendio comprometió un área aproximada de 500 metros cuadrados y que, al momento de su evaluación, no se habían reportado personas heridas ni víctimas mortales.

“Lo tenemos confinado. Estamos coordinando con personal de Defensa Civil de la Municipalidad de Ate para que nos apoye con maquinaria y así realizar la remoción del material y completar la extinción del incendio”, señaló.

Explicó que los bomberos trabajaban en dos frentes, tanto por el lado del río Rímac como por la Carretera Central, para impedir que las llamas alcanzaran otros ambientes del predio.

García indicó además que una de las principales dificultades para controlar la emergencia fue el abastecimiento de agua, por lo que se solicitó el apoyo de cisternas del Cuerpo de Bomberos y de Sedapal.

Incendio en Ate.

“Necesitamos abastecimiento continuo de agua para culminar las labores de extinción. Ya se ha coordinado el envío de cisternas y estamos a la espera de su llegada”, precisó.

Asimismo, señaló que los bomberos buscaban ubicar al propietario del inmueble para facilitar el ingreso de maquinaria pesada que permitiera remover los escombros y extinguir por completo los focos de calor.

Según los vecinos, dentro del predio existían alrededor de 60 lotes construidos con material noble y portones metálicos, donde además residían varias familias que perdieron gran parte de sus pertenencias a causa del incendio.

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Investigan posible origen intencional

Algunos de los afectados señalaron que el incendio habría sido provocado por presuntos extorsionadores que operan en la zona. Indicaron que desde hace varios años reciben amenazas por parte de una organización criminal y aseguraron haber presentado denuncias y evidencias ante las autoridades.

Sin embargo, hasta el momento la Policía Nacional y el Cuerpo de Bomberos no han confirmado esa versión. Las causas del incendio son materia de investigación y serán determinadas por las pericias correspondientes.