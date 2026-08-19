Una valla con la imagen de Donald Trump en Irán. (Foto: EFE)
Una valla con la imagen de Donald Trump en Irán. (Foto: EFE)
Únete a nuestro canal
Suscríbete a YouTube
Redacción Gestión
mailRedacción Gestión

El diario Financial Times (FT) reveló este miércoles que Irán contempla atacar objetivos militares estadounidenses en Europa si el presidente Donald Trump intensifica la guerra.

Una de las fuentes añadió que Chipre -donde una base aérea británica fue alcanzada por un dron el pasado marzo- también figuraba entre los posibles objetivos de represalia ante cualquier nueva ofensiva estadounidense.

Cables submarinos de fibra óptica en estrecho de Ormuz

Las mismas fuentes señalaron que las fuerzas iraníes han evaluado además la posibilidad de atacar cables submarinos de fibra óptica en el estrecho de Ormuz en caso de una escalada del conflicto.

Trump afirmó el martes que no había conversaciones en curso ni programadas con Teherán en medio de un estancamiento del diálogo para poner fin a la guerra en Irán que empezó el pasado febrero.

Una mujer iraní camina junto a una valla publicitaria antiestadounidense en la plaza Enghelab, en el centro de Teherán, Irán, el 13 de agosto de 2026. (EFE/EPA/ABEDIN TAHERKENAREH).
Una mujer iraní camina junto a una valla publicitaria antiestadounidense en la plaza Enghelab, en el centro de Teherán, Irán, el 13 de agosto de 2026. (EFE/EPA/ABEDIN TAHERKENAREH).

Irán amenazó a Reino Unido por el uso de EE.UU. de sus bases

El Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica y otros mandos militares han advertido que, en cualquier nuevo conflicto a gran escala, Irán iría más allá de su estrategia anterior -que consistía en atacar activos militares, instalaciones energéticas y otras infraestructuras estadounidenses en Oriente Medio- para centrarse en objetivos más lejanos, añade el diario.

Según algunos expertos, Irán podría desplegar misiles balísticos de medio alcance -como los de la serie Shahab- contra activos estadounidenses en el sur y sureste de Europa.

Irán advierte a países del golfo que no ayuden a EE.UU.

El Ejército iraní advirtió este miércoles a los países del golfo Pérsico que no apoyen a Estados Unidos en la guerra, un aviso que se produce tras el aumento de las tensiones con Emiratos Árabes por el supuesto lanzamiento de misiles iraníes contra el país árabe.

El militar aseguró que “nada escapa a nuestra atención” en referencia a las actividades militares de Estados Unidos en países de la región.

La advertencia se produce en medio de nuevas tensiones entre Irán y Emiratos Árabes después de que Abu Dabi acusase a Teherán del lanzamiento de dos misiles contra su territorio, lo que le ha llevado a suspender todas sus relaciones comerciales, intercambios mercantiles y transacciones financieras con el país persa.

El portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores de Irán, Ismail Bagaei, tachó de “infundadas” las acusaciones de Emiratos Árabes de que Teherán lanzó dos misiles balísticos contra su territorio.

Con información de EFE

TE PUEDE INTERESAR

Catar espera un acuerdo de Irán y Omán sobre Ormuz para reanudar negociaciones con EE.UU.
Vence el plazo del memorando para negociar la paz con Irán y EE.UU. sin ceder posiciones
Irán dice que su postura “defensiva” se convertirá en “ofensiva” y adelanta “sorpresas”

TAGS

Estimado(a) lector(a)

En Gestión, valoramos profundamente la labor periodística que realizamos para mantenerlos informados. Por ello, les recordamos que no está permitido, reproducir, comercializar, distribuir, copiar total o parcialmente los contenidos que publicamos en nuestra web, sin autorizacion previa y expresa de Empresa Editora El Comercio S.A.

En su lugar, los invitamos a compartir el enlace de nuestras publicaciones, para que más personas puedan acceder a información veraz y de calidad directamente desde nuestra fuente oficial.

Asimismo, pueden suscribirse y disfrutar de todo el contenido exclusivo que elaboramos para Uds.

Gracias por ayudarnos a proteger y valorar este esfuerzo.