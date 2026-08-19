El diario Financial Times (FT) reveló este miércoles que Irán contempla atacar objetivos militares estadounidenses en Europa si el presidente Donald Trump intensifica la guerra.

Dos fuentes del régimen de Teherán declararon al FT que las fuerzas iraníes han analizado la opción de atacar activos estadounidenses en el sureste de Europa, como Bulgaria, que el mes pasado aprobó el uso de su base aérea de Bezmer para aviones de reabastecimiento de EE. UU.

Una de las fuentes añadió que Chipre -donde una base aérea británica fue alcanzada por un dron el pasado marzo- también figuraba entre los posibles objetivos de represalia ante cualquier nueva ofensiva estadounidense.

Cables submarinos de fibra óptica en estrecho de Ormuz

Las mismas fuentes señalaron que las fuerzas iraníes han evaluado además la posibilidad de atacar cables submarinos de fibra óptica en el estrecho de Ormuz en caso de una escalada del conflicto.

El FT resalta que estas amenazas reflejan el espíritu desafiante en Teherán, donde muchos miembros del régimen consideran que la reanudación de la guerra es una cuestión de tiempo.

Trump afirmó el martes que no había conversaciones en curso ni programadas con Teherán en medio de un estancamiento del diálogo para poner fin a la guerra en Irán que empezó el pasado febrero.

Una mujer iraní camina junto a una valla publicitaria antiestadounidense en la plaza Enghelab, en el centro de Teherán, Irán, el 13 de agosto de 2026. (EFE/EPA/ABEDIN TAHERKENAREH).

Irán amenazó a Reino Unido por el uso de EE.UU. de sus bases

El Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica y otros mandos militares han advertido que, en cualquier nuevo conflicto a gran escala, Irán iría más allá de su estrategia anterior -que consistía en atacar activos militares, instalaciones energéticas y otras infraestructuras estadounidenses en Oriente Medio- para centrarse en objetivos más lejanos, añade el diario.

El mes pasado, la Guardia Revolucionaria amenazó al Reino Unido debido al uso estadounidense de bases militares británicas, al afirmar que “cualquier base utilizada para lanzar un ataque contra territorio iraní será considerada un objetivo legítimo”.

Según algunos expertos, Irán podría desplegar misiles balísticos de medio alcance -como los de la serie Shahab- contra activos estadounidenses en el sur y sureste de Europa.

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Irán advierte a países del golfo que no ayuden a EE.UU.

El Ejército iraní advirtió este miércoles a los países del golfo Pérsico que no apoyen a Estados Unidos en la guerra, un aviso que se produce tras el aumento de las tensiones con Emiratos Árabes por el supuesto lanzamiento de misiles iraníes contra el país árabe.

“Advertimos: cualquier ayuda o facilitación prestada al ejército agresor de EE.UU. se considerará como participación con las fuerzas militares estadounidenses”, dijo en un comunicado recogido por medios iraníes el jefe del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas iraníes, el general Ali Abdollahi.

El militar aseguró que “nada escapa a nuestra atención” en referencia a las actividades militares de Estados Unidos en países de la región.

La advertencia se produce en medio de nuevas tensiones entre Irán y Emiratos Árabes después de que Abu Dabi acusase a Teherán del lanzamiento de dos misiles contra su territorio, lo que le ha llevado a suspender todas sus relaciones comerciales, intercambios mercantiles y transacciones financieras con el país persa.

El portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores de Irán, Ismail Bagaei, tachó de “infundadas” las acusaciones de Emiratos Árabes de que Teherán lanzó dos misiles balísticos contra su territorio.

Con información de EFE