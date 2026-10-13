El ministro de Desarrollo Agrario y Riego, Marco Vinelli, informó que 19 incendios forestales siguen activos en el país y otros 20 fueron controlados durante la temporada de ocurrencias de este tipo de emergencias de este año.

El funcionario añadió que el Gobierno ha desplegado personal y equipos terrestres y aéreos para combatir incendios en regiones como Cusco, Junín y Puno.

El incendio de Calapuja, en Puno, fue controlado tras afectar a cinco comunidades, por lo que el Midagri llevará alimento para los animales por la pérdida de pastizales. Por otro lado, en Calca, Cusco, se desplegaron helicópteros con helibaldes y un avión Spartan para combatir el fuego. Por su parte, en Río Tambo, Junín, también se empleó un helicóptero.

El ministro también informó daños en aproximadamente 78 hectáreas y cerca de 1,000 hectáreas de pastizales. Ante ello, Agro Rural entrega semillas para recuperar las áreas afectadas y alimento para los animales que se quedaron sin pasto.

LEA TAMBIÉN: El Niño genera alarma ante peor inicio de temporada de incendios

La geografía y el clima dificultan el control del fuego, según precisó Vinelli. En Cusco, llegar por tierra a un incendio ubicado a unos 4,200 metros de altitud puede tomar entre seis y ocho horas.

Por otro lado, en zonas de difícil acceso se utilizan helicópteros para trasladar bomberos especializados y descargar agua con helibaldes, además de aviones que realizan descargas aéreas. Los vientos y la falta de lluvias complican las operaciones.

“Es importante informar a la población que los incendios forestales en el Perú ocurren desde el mes de julio hasta el mes de noviembre de todos los años. El año que más incendios hemos tenido ha sido el 2024, que han superado mil novecientos incendios en el país”, señaló a Canal N.

Según el ministro Vinelli, en lo que va de 2026 se registraron 383 incendios forestales, de los cuales 19 permanecen activos. Por ello, pidió evitar la quema de pastizales durante la temporada seca y alejarse de los incendios, especialmente a los adultos mayores, para proteger su salud.

Cabe precisar que los incendios forestales registrados en Cusco, durante la primera semana de octubre dejó un saldo de cinco personas fallecidas. Entre las víctimas se encuentran tres adultos mayores en la provincia de Urubamba, así como dos hermanos de 11 y 18 años en Acomayo.

En dicha región, las condiciones de sequía y la acumulación de vegetación seca elevan el riesgo de propagación del fuego, generando además daños a la flora y fauna silvestre.

LEA TAMBIÉN: Keiko Fujimori informa que dos incendios forestales siguen activos en Cusco y uno en Junín

En tanto, en la provincia de Yauyos, se registra un incendio forestal que afecta a la población del distrito de Tomas. Según la alcaldesa distrital, Elva Dinosio Inga, tres menores de edad fueron afectados por la inhalación de humo.

La emergencia comenzó en el centro poblado de Huancachi, pero debido a los fuertes vientos, el incendio se extendió hacia otras zonas.