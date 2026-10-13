Ministro Vinelli indicó que 19 incendios forestales siguen activos en el país. (Foto: Andina)
Ministro Vinelli indicó que 19 incendios forestales siguen activos en el país. (Foto: Andina)
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Redacción Gestión
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El funcionario añadió que el Gobierno ha desplegado personal y equipos terrestres y aéreos para combatir incendios en regiones como Cusco, Junín y Puno.

El incendio de Calapuja, en Puno, fue controlado tras afectar a cinco comunidades, por lo que el Midagri llevará alimento para los animales por la pérdida de pastizales.

El ministro también informó daños en aproximadamente 78 hectáreas y cerca de 1,000 hectáreas de pastizales. Ante ello, Agro Rural entrega semillas para recuperar las áreas afectadas y alimento para los animales que se quedaron sin pasto.

La geografía y el clima dificultan el control del fuego, según precisó Vinelli. En Cusco, llegar por tierra a un incendio ubicado a unos 4,200 metros de altitud puede tomar entre seis y ocho horas.

además de aviones que realizan descargas aéreas. Los vientos y la falta de lluvias complican las operaciones.

“Es importante informar a la población que los incendios forestales en el Perú ocurren desde el mes de julio hasta el mes de noviembre de todos los años. El año que más incendios hemos tenido ha sido el 2024, que han superado mil novecientos incendios en el país”, señaló a Canal N.

Según el ministro Vinelli, en lo que va de 2026 se registraron 383 incendios forestales, de los cuales 19 permanecen activos. Por ello, pidió evitar la quema de pastizales durante la temporada seca y alejarse de los incendios, especialmente a los adultos mayores, para proteger su salud.

Cabe precisar que los incendios forestales registrados en Cusco, durante la primera semana de octubre dejó un saldo de cinco personas fallecidas. Entre las víctimas se encuentran tres adultos mayores en la provincia de Urubamba, así como dos hermanos de 11 y 18 años en Acomayo.

En dicha región, las condiciones de sequía y la acumulación de vegetación seca elevan el riesgo de propagación del fuego, generando además daños a la flora y fauna silvestre.

En tanto, en la provincia de Yauyos, se registra un incendio forestal que afecta a la población del distrito de Tomas. Según la alcaldesa distrital, Elva Dinosio Inga, tres menores de edad fueron afectados por la inhalación de humo.

La emergencia comenzó en el centro poblado de Huancachi, pero debido a los fuertes vientos, el incendio se extendió hacia otras zonas.

El Gobierno desplegó personal, así como equipos aéreos y terrestres en Cusco, Junín y Puno. Los vientos y la falta de lluvias dificultan el control del fuego. (Municipalidad de Cusco)
El Gobierno desplegó personal, así como equipos aéreos y terrestres en Cusco, Junín y Puno. Los vientos y la falta de lluvias dificultan el control del fuego. (Municipalidad de Cusco)

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