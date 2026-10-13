El Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci), a través del Centro de Operaciones de Emergencia Nacional (Coen), informó que las autoridades atienden 13 incendios forestales reportados entre el 11 y 12 de octubre en siete regiones del país.

Los distritos afectados son: Huancaray (Apurímac), Mariscal Castilla (Amazonas), Pampacolca (Arequipa), Caracoto (Puno), Cuchumbaya y San Cristóbal (Moquegua), Cayara y Chaviña (Ayacucho) y Livitaca, Ancahuasi, Colquemarca, Tinta y Acopia (Cusco).

Indeci señaló que en las jurisdicciones de Huancaray, Mariscal Castilla, Pampacolca y Caracoto, los trabajos de control y extinción del fuego son ejecutados por efectivos de la Policía Nacional del Perú (PNP), gobiernos locales, serenazgo, brigadas voluntarias y población organizada. Por su parte, en Cuchumbaya y San Cristóbal, dichas labores las realizan el personal de los municipios distritales y pobladores de la zona.

Los diversos incendios forestales siguen registrándose en Cusco. (Municipalidad de Cusco)

Asimismo, en los distritos de Cayara y Chaviña, gobiernos distritales y población organizada trabajan para sofocar estos eventos. En tanto, en Livitaca, Ancahuasi, Colquemarca, Tinta y Acopia, las labores de extinción la ejecutan el Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú (CGBVP), PNP, gobiernos ediles, personal del serenazgo y comuneros de la zona.

Según información preliminar, estos incendios forestales causaron daños a ganadería y cobertura natural. Además, en el distrito de Acopia se reporta 1 persona herida por quemaduras que recibe atención en el Hospital Regional de Cusco. Por su parte, las oficinas de Gestión del Riesgo de Desastres de los gobiernos locales continúan la Evaluación de Daños y Análisis de Necesidades (EDAN).

Indeci informó que sigue monitoreando este tipo de eventos que se registran en diferentes regiones, en coordinación con los Centros de Operaciones de Emergencia Regional, Provincial y Distrital, así como con las autoridades respectivas las acciones de respuesta en atención de la población damnificada y afectada.