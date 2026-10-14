Un residente local empuja su carreta a través del lodo tras las inundaciones provocadas por las lluvias en la provincia de Paita, en Piura, al norte del Perú, el 24 de marzo de 2017, durante el fenómeno climático El Niño. (Foto de Ernesto BENAVIDES / AFP).
Un residente local empuja su carreta a través del lodo tras las inundaciones provocadas por las lluvias en la provincia de Paita, en Piura, al norte del Perú, el 24 de marzo de 2017, durante el fenómeno climático El Niño. (Foto de Ernesto BENAVIDES / AFP).
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Camila Vera
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Una vez superados los efectos del fenómeno de El Niño (FEN), el Perú tendría espacio para recuperar impulso en 2027. Sin embargo, el crecimiento de 3.2% que el Instituto Peruano de Economía (IPE) ha proyectado estaría acompañado de diferencias regionales: Lima lideraría el avance, mientras que el norte y el sur mostrarían distintos ritmos.

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