Así lo detectó Iván Portocarrero, socio de Apoyo Consultoría, quien remarcó que los factores sociales detrás de los climáticos tienen distinto “eco” según la geografía.

Un rebote a distintas velocidades

De acuerdo con el experto, la economía nacional sufrirá una desaceleración al 1.5% en el primer semestre de 2027, pero luego registrará un rebote significativo de 4.7% en el segundo semestre.

En suma, el primer tramo estará dominado por el freno en la actividad productiva por lluvias y calor; y la intensidad de la segunda parte dependerá, en gran medida, de la velocidad del gasto público en reconstrucción y de la entrega de bonos focalizados.

Sin embargo, la evolución también dependerá del “mapa”. El norte es la región con una expectativa de menor desempeño: 1.3% anual. Portocarrero puntualizó que la pesca y el agro podrían tardar hasta el cuarto trimestre en recuperarse; la logística y el transporte, por su parte, empezarán a mostrar mejores señales a partir de los 9 meses. En esa línea, al turismo interno le costaría sobreponerse.

“El norte no tiene grandes proyectos privados, está más que todo jalado por la autoconstrucción, con un mal [desempeño] en la primera parte del año y una mejora en la siguiente parte”, dijo durante el webinar “La economía peruana ante un fenómeno El Niño extraordinario”, a cargo del IPE.

La zona sur alcanzaría un 2.9% anual, impulsado por la inversión minera y de maquinaria. Resaltó, tal y como lo había indicado previamente Gestión, que este lado del país no sufrirá por lluvias sino por sequías en las zonas altoandinas.

“Cuando vemos a Cusco, Puno o Apurímac, vemos que no hay grandes reservorios, y los pocos reservorios que hay no tienen agua”, expresó.

Lima, en cambio, lideraría el crecimiento nacional (4.2%) mediante infraestructura, desarrollo inmobiliario y autoconstrucción. En el ámbito comercial, no obstante, el otoño más cálido de lo normal afectaría las ventas de las tiendas por departamento, al menos en el arranque del año, luego encontrarían el equilibrio.

“Los ingresos de las familias de Lima tendrán mayor crecimiento, después la zona sur y después la zona norte”, resumió.

Ya con la mirada puesta en el Perú completo, Portocarrero aclaró que los estratos A, B y C sufrirían desaceleraciones temporales en el primer semestre del próximo año; pero el D y E, que concentran al 50% de la población, experimentarán una recesión prolongada con caída directa en sus ingresos.

El posible PBI de Perú en 2027.

Algunos “matices” a la vista

El rebote esperado para la segunda parte del 2027 podría estar bajo el acecho de tres factores, acotó Portocarrero.

Primero, una extensión de la temporada de calor más allá de abril —como la que ocurrió en 1998, cuando duró hasta junio— profundizaría el “bache” del primer semestre.

El segundo sería la posible llegada del fenómeno La Niña. Históricamente, tras un evento de El Niño de gran magnitud, suele desencadenarse un enfriamiento anómalo del mar, lo cual afectaría el desempeño agropecuario y de consumo hacia la segunda mitad de 2027.

Finalmente, aunque la minería actúe como un ancla de crecimiento fuerte y resiliente en el sur, el especialista alertó sobre el riesgo de conflictos sociales por el agua, dado que el sur concentra dos tercios de la producción nacional de cobre, una actividad que requiere de este insumo vital para la extracción y el procesamiento.

“Hay que tener muy en cuenta esos potenciales conflictos sociales. De todas maneras, las empresas mineras ya están tomando medidas de prevención, trabajando con las comunidades de su zona de influencia”, detalló.

¿Cómo quedará Perú tras el FEN? (Foto: difusión)

Portocarrero, tras su análisis, destacó que la economía llega mejor posicionada que en eventos anteriores. Argumentó que hoy hay un mercado laboral formal más dinámico y que, además, un 70% de las familias cuenta con acceso al sistema financiero, una cifra mayor en comparación con el 33% del 2016, por ejemplo. Esta inclusión acelera la capacidad de recuperación familiar mediante el crédito.