La economía peruana crecería solo 2.9% en el 2026 y 2.9% en el 2027, según las nuevas proyecciones del BBVA Research.

“Los pronósticos se han deteriorado y hoy se maneja un fenómeno de El Niño de intensidad extraordinaria [...] Los indicadores evolucionan de manera positiva, pero hay ‘nubes’ en el horizonte. La principal es el fenómeno de El Niño”, mencionó Hugo Perea, economista principal del BBVA Research.

En concreto, el banco rebajó sus previsiones para este y el próximo año -comparado a su reporte de junio- debido a que El Niño será más complicado y a pesar del mayor optimismo.

Perea recordó que los sectores no primarios avanzan, con una demanda interna dinámica: “La demanda interna crece en alrededor del 6%, más de lo que crece el Producto Bruto Interno (PBI). El gasto privado incluso crece a 6.8% y aquí se destaca la inversión (17.6% en el segundo trimestre). El consumo también se ve dinámico con un incremento de 3.7%. El consumo privado ya no encuentra soporte en retiros previsionales, sino en un mercado laboral que está en mejores condiciones [...]”.

Sin embargo, la parte primaria de la economía (como los sectores agropecuario y pesca) no han podido remar frente a los golpes de las anomalías climáticas.

Con todo lo mencionado, BBVA estima que, en total, el impacto de El Niño le quita a la economía 0.9 puntos y, en 2027, le restaría 1.3 puntos de crecimiento. Si bien destacó que es un impacto menor a 1982-83 y 1997-98, cuando se enfrentó anomalías climáticas similares, hoy la economía peruana es distinta, más grande y con espalda fiscal.

Economía peruana. Fuente: BBVA Research, reporte octubre 2026.