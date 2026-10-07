La economía peruana crecería 3.2% este año, según las nuevas proyecciones del Banco Mundial.

Así, se ubicaría en el top 4 en Sudamérica, junto con Guyana (23.7%), Paraguay (4.7%) y Surinam (3.9%). Para el próximo año, se espera una expansión de 3%.

¿Cuál es el posicionamiento de Perú?

Inversión privada a la cabeza

Se recoge en la data oficial que “en la región andina, Perú, tras la contracción de 2023, ha mantenido su crecimiento anual por encima del 3%, respaldado por las exportaciones de cobre y la inversión en infraestructura”.

“Sin embargo, las ganancias de mediano plazo dependerán de que se mantenga la cartera minera y se aborden los cuellos de botella estructurales de larga data que limitan el crecimiento potencial y el consumo privado”, se menciona en su reciente reporte Panorama económico de América Latina y el Caribe: Aprovechando la transición de la IA.

El Banco Mundial también reconoce que el consumo privado seguirá siendo el principal impulsor de la demanda en la mayoría de las economías de ALC en 2026, aunque su crecimiento se está moderando. Entre las excepciones más destacadas se encuentran Perú y El Salvador, donde se espera que la inversión privada desempeñe el papel principal.

“Perú se beneficia de la inversión privada en cobre e infraestructura, y el consumo se recupera de manera estable”, resalta.

Vale recordar que, en un reporte de junio de este año, se proyectaba que Perú crecería 2.7% en 2026 y 2.8% en el 2027. Ahora, con los nuevos estimados, se acerca más a las cifras esperadas por el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF): 3.4% para este y el próximo año, según la data oficial.