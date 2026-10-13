El Fondo Monetario Internacional (FMI) elevó su proyección de crecimiento para la economía del Perú este año. Así lo revela la edición más reciente de su World Economic Outlook, con datos a octubre.

El organismo ahora apuesta porque Perú crezca 3% en 2026, por encima del 2.8% que estimaba en abril, último mes en el que el FMI dió cifras sobre el país. Para 2027 anticipan un crecimiento de 2.9%.

De cumplirse la nueva proyección del FMI en el año, Perú sería la tercera economía de Sudamérica con mayor crecimiento, solo detrás de Venezuela (5%) y Paraguay (4.5%).

Si bien el reporte del FMI no profundiza en el caso peruano, con su nueva apuesta para el PBI de Perú la organización se alinea a otras proyecciones del mercado para el país, incluidas las oficiales, que giran precisamente en torno al 3%.

Vale recordar que el Banco Central de Reserva del Perú (BCRP) ajustó a la baja en septiembre su expectativa, pasando de 3.4% a 3.2%. La razón principal fue el impacto esperado del Fenómeno El Niño, sobre todo en los sectores primarios.

El Banco Mundial también ajustó sus cifras para Perú al mismo porcentaje del BCRP hace una semana. Entre los analistas privados, BBVA Research actualizó su cifra a 2.9%, tanto para 2026 como 2027.

El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) se mantiene como el más optimista en este escenario. Un mes después de que Keiko Fujimori asumiera la presidencia, la cartera actualizó su expectativa a 3.4%, tanto para este como el próximo año. Así lo reveló el Marco Macroeconómico Multianual (MMM) 2027-2030.

Hoy, tras la publicación de su reporte, la economista jefa del FMI, Silvana Tenreyro, recomendó a los países de América Latina y el Caribe mantenerse atentos a la inflación, que afectará desigualmente el crecimiento de la región este año (2.3%), a raíz de la crisis petrolera provocada por la guerra en Oriente Medio.

Los responsables políticos y monetarios en la región deben asegurarse de “prevenir cualquier efecto secundario de este shock energético y de materias primas, tanto para los exportadores como también para los importadores”, recomendó.