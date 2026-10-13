Hoy, tras la publicación de su reporte, la economista jefa del FMI, Silvana Tenreyro, recomendó a los países de América Latina y el Caribe mantenerse atentos a la inflación. Foto: Bloomberg.
Hoy, tras la publicación de su reporte, la economista jefa del FMI, Silvana Tenreyro, recomendó a los países de América Latina y el Caribe mantenerse atentos a la inflación. Foto: Bloomberg.
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Redacción Gestión
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El Fondo Monetario Internacional (FMI) elevó su proyección de crecimiento para la economía del Perú este año. Así lo revela la edición más reciente de su World Economic Outlook, con datos a octubre.

De cumplirse la nueva proyección del FMI en el año, Perú sería la tercera economía de Sudamérica con mayor crecimiento, solo detrás de Venezuela (5%) y Paraguay (4.5%).

Si bien el reporte del FMI no profundiza en el caso peruano, con su nueva apuesta para el PBI de Perú la organización se alinea a otras proyecciones del mercado para el país, incluidas las oficiales, que giran precisamente en torno al 3%.

El Banco Mundial también ajustó sus cifras para Perú al mismo porcentaje del BCRP hace una semana. Entre los analistas privados, BBVA Research actualizó su cifra a 2.9%, tanto para 2026 como 2027.

El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) se mantiene como el más optimista en este escenario. Un mes después de que Keiko Fujimori asumiera la presidencia, la cartera actualizó su expectativa a 3.4%, tanto para este como el próximo año. Así lo reveló el Marco Macroeconómico Multianual (MMM) 2027-2030.

Los responsables políticos y monetarios en la región deben asegurarse de “prevenir cualquier efecto secundario de este shock energético y de materias primas, tanto para los exportadores como también para los importadores”, recomendó.

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