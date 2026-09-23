Letrero del Fondo Monetario Internacional (FMI) en el exterior de la sede del organismo en Washington D. C., Estados Unidos, el domingo 12 de octubre de 2025.
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Agencia Bloomberg
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El Fondo Monetario Internacional (FMI) planea reducir la frecuencia de las evaluaciones económicas que realiza a algunos países, como parte de una iniciativa más amplia para mejorar la eficiencia de la institución, según personas familiarizadas con el asunto.

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