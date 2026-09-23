El FMI mantiene conversaciones bilaterales con sus países miembros, normalmente una vez al año, para evaluar sus economías. Las denominadas “Consultas del Artículo IV” se consideran un pilar de la supervisión que ejerce la institución sobre sus 191 miembros.

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No existe una lista oficial de países que pasarían a tener consultas del Artículo IV menos frecuentes, según las personas. Las decisiones se tomarían caso por caso, afirmaron dos de ellas, que pidieron no ser identificadas porque la medida aún no se ha hecho pública. Los países también pueden solicitar menos consultas, añadieron.

Un portavoz del FMI afirmó que el Fondo evalúa continuamente sus prácticas de supervisión. Las conclusiones de una revisión exhaustiva de esas prácticas, incluidas propuestas relacionadas con los informes del Artículo IV, se publicarán la próxima semana, señaló el portavoz.

No está claro si los cambios en las prácticas de supervisión representan un cambio significativo en las prioridades del FMI, según las personas.

El FMI realizó más de 130 revisiones del Artículo IV en el ejercicio fiscal que finalizó en abril de 2025, según el Fondo. Algunas economías más pequeñas, como San Marino y Palau, ya han tenido períodos más prolongados entre consultas.

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Los países con programas de financiación activos son evaluados con mayor frecuencia a través de esos acuerdos con el FMI y suelen tener consultas del Artículo IV cada dos años. En el futuro, ese intervalo podría ampliarse a 36 meses, según dos de las personas.

La entidad crediticia con sede en Washington gestiona alrededor de 40 programas de préstamos, y Ucrania, Argentina, Egipto y Pakistán figuran entre sus principales prestatarios.