La presidenta de la República, Keiko Fujimori, presentó en Palacio de Gobierno, este jueves 17 de setiembre, a los Comisionados de Alto Nivel para las reformas estructurales y el aumento de la productividad en el Perú.

Precisamente en materia económica, el bajo nivel de productividad ha sido foco de observación en estas primeras semanas de Gobierno. De hecho, Fujimori junto a sus diferentes ministros han remarcado, en reiteradas ocasiones, que será un eje del quinquenio impulsarlo.

Para esto, anunciaron la ejecución de varias reformas estructurales y el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) puso la lupa en cuatro áreas claves que, justamente, tendrán una comisión que las analizará: informalidad laboral, inclusión financiera, inversión pública y evasión tributaria.

Este jueves desde Palacio, la mandataria anunció la conformación de la Comisión de Alto Nivel para abordar el impulso del cumplimiento tributario.

“Tendrá como propósito formular propuestas orientadas a incrementar el cumplimiento tributario, reducir la elusión y evasión, ampliar la base tributaria y fortalecer la sotenibilidad de la finanzas públicas”, describieron.

El experto ante la evasión tributaria:

Manuel Estela, exsuperintendente de la Sunat.

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