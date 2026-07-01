La Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (Sunat) actualizó su Catálogo de Esquemas de Alto Riesgo Fiscal e incorporó 11 nuevas estructuras que podrían ser revisadas con mayor profundidad durante una fiscalización .

Con ello, el documento pasó de 24 a 35 esquemas considerados de alta complejidad, relacionados con operaciones empresariales que podrían ser evaluadas cuando existan indicios de elusión tributaria u otras modalidades de incumplimiento.

Carlos Rojas, intendente nacional de Estrategias y Riesgos de la Sunat, señaló que el catálogo constituye una herramienta de predictibilidad para los contribuyentes, ya que les permite conocer con anticipación cómo la entidad analiza determinadas operaciones complejas que podrían generar contingencias tributarias.

“La finalidad es que el contribuyente pueda revisar sus propias operaciones y evaluar si estas se encuentran correctamente sustentadas antes de una eventual fiscalización”, sostuvo.

Carlos Rojas, intendente nacional de Estrategias y Riesgos de la Sunat | Foto: Sunat

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Una práctica internacional

Rojas indicó que la publicación de este tipo de catálogos responde a una práctica que ya aplican distintas administraciones tributarias en el mundo, como las de Chile, Ecuador y el Reino Unido.

Explicó que, tradicionalmente, las administraciones tributarias daban a conocer su posición únicamente cuando iniciaban una fiscalización o emitían una resolución. Sin embargo, la tendencia internacional apunta a transparentar previamente cuáles son las operaciones que consideran riesgosas para brindar mayor certeza jurídica a los contribuyentes.

El funcionario recordó que el primer catálogo fue publicado en el 2020 con cinco esquemas. Dos años después se incorporaron 12 nuevos casos y en el 2024 el documento llegó a 24 esquemas. Con la actualización presentada este año, el catálogo alcanza 35 estructuras consideradas de alto riesgo fiscal.

Sunat amplía los casos de alto riesgo fiscal que podrían ser revisados en fiscalizaciones | Foto: Sunat

¿Cuáles son los 11 nuevos esquemas?

La cuarta versión del catálogo incorpora 11 nuevas estructuras consideradas de alto riesgo fiscal, relacionadas con operaciones de financiamiento, reorganizaciones empresariales, compraventa de acciones, contratos asociativos, arrendamientos financieros, transferencias de inmuebles y operaciones entre empresas vinculadas.

El detalle de cada uno de los nuevos esquemas se muestra en el siguiente gráfico:

Sunat amplía los casos de alto riesgo fiscal que podrían ser revisados en fiscalizaciones | Foto: Sunat

Empresas vinculadas bajo la lupa

Uno de los casos desarrollados por la Sunat corresponde a la construcción de un campus universitario mediante una empresa vinculada.

Según explicó Rojas, el esquema consiste en que una universidad constituye una nueva empresa con un capital reducido para adquirir terrenos y desarrollar un proyecto inmobiliario. Aunque formalmente esa empresa figura como propietaria del proyecto y obtiene el financiamiento bancario, es la propia universidad la que negocia con la entidad financiera, coordina la construcción, administra los pagos y finalmente utiliza el inmueble.

Para la Sunat, uno de los elementos que llaman la atención es que la empresa creada carece de recursos propios, personal, experiencia y capacidad técnica para desarrollar el proyecto, lo que podría evidenciar la ausencia de sustancia económica.

El efecto tributario que identifica la administración es que la universidad termina deduciendo pagos por arrendamiento o usufructo superiores a los que habría registrado si hubiera construido directamente el campus y depreciado la inversión, reduciendo así la base sobre la cual calcula el Impuesto a la Renta.

Rojas aclaró que la existencia de un esquema similar no implica automáticamente que exista elusión tributaria.

“El catálogo no sirve para aplicarlo directamente a una fiscalización. Lo que hace es mostrar elementos que ameritan una evaluación más profunda”, precisó Rojas.

Como referencia, indicó que la Sunat identificó que, durante los últimos tres ejercicios, alrededor de 1,788 contribuyentes registraron aproximadamente S/ 4,500 millones en gastos por arrendamientos entre empresas vinculadas. Ello, precisó, no significa que todas esas operaciones sean irregulares, sino que constituyen un universo que podría ser evaluado mediante modelos de riesgo.

Cooperativas y créditos comerciales

Otro de los esquemas presentados involucra el uso de cooperativas de ahorro y crédito para canalizar ingresos provenientes de líneas de crédito comerciales.

En el ejemplo desarrollado por la Sunat, una cadena de tiendas por departamento constituye una cooperativa vinculada e inscribe formalmente como socios a sus clientes, quienes desconocen esa condición y continúan realizando sus pagos directamente a la empresa comercial.

Sin embargo, los intereses generados por los créditos no son registrados por la empresa que realmente otorgó el financiamiento, sino por la cooperativa, cuyos ingresos se encuentran exonerados del Impuesto a la Renta y del IGV.

Según la administración tributaria, el efecto buscado sería trasladar rentas desde una empresa gravada hacia otra con beneficios tributarios, reduciendo así la carga fiscal del grupo empresarial.

Elusión vs. evasión. Consultado sobre las diferencias entre ambas figuras, el funcionario explicó que la evasión supone el incumplimiento directo de una obligación tributaria, mientras que la elusión consiste en aprovechar estructuras jurídicas o vacíos legales para obtener un beneficio tributario contrario al propósito de la norma. Precisó que, cuando corresponde, ambos tipos de conductas pueden derivar en reparos tributarios, determinación de deuda y aplicación de sanciones dentro de un procedimiento de fiscalización.

Cómo utilizará la Sunat el nuevo catálogo

Durante la presentación, Rojas precisó que todos los esquemas del catálogo parten del análisis de casos reales detectados por la Sunat. No obstante, explicó que estos son presentados como caracterizaciones generales y sin identificar empresas específicas debido a la reserva tributaria.

Añadió que algunos de esos casos ya fueron evaluados por el comité encargado de analizar la aplicación de la Norma XVI del Código Tributario, aunque evitó precisar cuántos procedimientos concluyeron o qué empresas estuvieron involucradas.

Rojas indicó que la identificación de un patrón de riesgo no significa que automáticamente se inicie una fiscalización.

La Sunat utiliza modelos de análisis para seleccionar los casos que requieren un tratamiento específico. Dependiendo del nivel de riesgo detectado, la entidad puede optar por acciones preventivas —como comunicar al contribuyente que revise determinada operación— o iniciar procedimientos de control cuando existan mayores elementos de análisis.

En ese contexto, el funcionario destacó que la Sunat realizó 181,184 acciones de control en 2025, entre auditorías definitivas y parciales, fiscalizaciones parciales electrónicas y acciones inductivas, con el objetivo de verificar el correcto cumplimiento de las obligaciones tributarias.

Dentro de ese total, 9,447 correspondieron a fiscalizaciones determinativas, es decir, procedimientos orientados a comprobar y determinar el correcto pago de los tributos, cifra que representó un incremento de 22% respecto del 2024.

Rojas añadió que el catálogo constituye una herramienta adicional dentro del modelo de gestión de riesgos de la administración tributaria. A partir de la información obtenida mediante declaraciones, reportes informativos y otros mecanismos de análisis, la Sunat identifica patrones que podrían requerir un mayor nivel de revisión. Ello puede traducirse en acciones preventivas o, cuando corresponda, en procesos de fiscalización más exhaustivos.