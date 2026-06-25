Cometer una primera infracción tributaria ya no necesariamente implicará recibir una multa. Con el objetivo de promover el cumplimiento voluntario de las obligaciones fiscales y dar un enfoque más preventivo, la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (Sunat) comenzará a aplicar un nuevo mecanismo dirigido a los pequeños contribuyentes, mediante el cual determinadas sanciones podrán ser sustituidas por una medida de capacitación.

La nueva modalidad, que ya había sido aprobada y anunciada, entrará en vigencia durante la primera semana de julio y alcanzará a un importante grupo de microempresarios que cumplan las condiciones previstas por la normativa.

Para acceder al beneficio deberán seguir un procedimiento que incluye una notificación de la administración tributaria y el cumplimiento de una serie de requisitos, cuyo detalle fue presentado este jueves.

Durante una conferencia de prensa, el superintendente nacional de la Sunat, Javier Franco, explicó que la medida forma parte de la implementación de la Ley N.° 32335, orientada a fortalecer la asistencia al contribuyente bajo el principio de “enseñar antes que sancionar”.

Cometer una primera infracción tributaria ya no siempre terminará en multa: así funcionará el nuevo beneficio | Foto: Sunat

¿Quiénes podrán acceder al beneficio?

El beneficio estará dirigido a microempresarios de cualquier régimen tributario que registren ventas anuales de hasta 150 UIT (S/ 825,000), cuenten con RUC activo y cumplan las condiciones establecidas por la norma.

Franco explicó que el curso deberá ser llevado por el titular del negocio o su representante legal y permitirá sustituir la sanción únicamente cuando se trate de la primera infracción correspondiente a un determinado incumplimiento tributario.

“La norma habla de la primera infracción por cada tipo de infracción”, precisó durante la conferencia.

Así, si un contribuyente -por ejemplo- incurre por primera vez en una infracción por no emitir comprobantes de pago, podrá acceder a la capacitación y evitar la sanción. Sin embargo, si vuelve a cometer ese mismo incumplimiento, ya no podrá acogerse nuevamente al beneficio.

En cambio, si posteriormente incurre por primera vez en otra infracción distinta, como no presentar una declaración tributaria dentro del plazo, podrá acceder a una capacitación específica para ese nuevo supuesto.

Curso obligatorio para evitar la sanción

Una vez detectada la infracción, la Sunat notificará al contribuyente a través de su Buzón SOL, comunicándole la obligación de participar en el curso de capacitación.

El programa será completamente virtual, estará disponible las 24 horas del día y deberá completarse dentro de un plazo de cinco días hábiles improrrogables. Para acreditar el cumplimiento de la medida preventiva, el contribuyente deberá culminar el curso, aprobar la actividad final y obtener una constancia electrónica emitida por la plataforma.

Solo quienes completen satisfactoriamente todo el proceso podrán evitar la aplicación de la sanción correspondiente, la cual puede consistir en una multa o incluso en el cierre temporal del establecimiento, dependiendo de la infracción cometida.

¿Multa o capacitación? Así funcionará el nuevo beneficio que implementará la Sunat desde julio | (Foto: La Cámara)

Recaudación y formalización mantienen crecimiento

Durante la conferencia, la Sunat también destacó el avance de sus indicadores de recaudación y formalización.

Franco informó que entre enero y mayo de este año se incorporaron 503,041 nuevos contribuyentes, lo que representa un crecimiento de 18.7% respecto al mismo periodo del 2025.

Asimismo, adelantó que al cierre de junio la recaudación tributaria superaría los S/ 96,000 millones, manteniendo una trayectoria de crecimiento sostenido impulsada por el mayor dinamismo económico, la ampliación de la base tributaria y las acciones de control implementadas por la administración tributaria.