El titular del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), Elmer Cuba, a pocos días de tomar el cargo, a inicios de agosto, anunció que el Gobierno de Perú formaría cuatro comisiones presidenciales para dar pasos en reformas de segundo nivel, aquellas llamadas estructurales.

Ahora, finalmente, el Poder Ejecutivo puso en blanco y negro cómo serían estos grupos de trabajo. En concreto, los cuatro temas serán: Formalización laboral y productividad; Inclusión y acceso al financiamiento; Mejora de la gestión de la inversión pública; e Impulso al cumplimiento tributario.

“Esperamos pronto, en las próximas semanas, un trabajo intenso. En la medida que vayamos avanzando vamos a ir convocando [a la prensa] para ir comunicando. Al final esto va a tomar la forma de políticas públicas, ya sea a través de una ley, un decreto supremo, reglamento, o simplemente una práctica. [La idea es] mejorar en estos cuatro ámbitos que van a llevar al país a otro nivel de desarrollo, correspondiente con el PBI per cápita. Hay un poco de retraso en estos cuatro frentes. Si no hubiera retrasos, no estaríamos hablando de reformas”, declaró el ministro Cuba a la prensa en la presentación de los miembros de cada comisión

En concreto detalló que son tres momentos que se deben tomar en cuenta ya con las comisiones formadas: “Es un periodo total de 9 meses, pero cada 3 vamos a reportar avances. Una primera entrega al mes 3, una segunda entrega al mes 6 y la entrega final al mes 9″.