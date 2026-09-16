La presidenta de la República, Keiko Fujimori, presentó en Palacio de Gobierno, este jueves 17 de setiembre, a los Comisionados de Alto Nivel para las reformas estructurales y el aumento de la productividad en el Perú.

Precisamente en materia económica, el bajo nivel de productividad ha sido foco de observación en estas primeras semanas de Gobierno. De hecho, Fujimori junto a sus diferentes ministros han remarcado, en reiteradas ocasiones, que será un eje del quinquenio impulsarlo.

Para esto, anunciaron la ejecución de varias reformas estructurales y el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) puso la lupa en cuatro áreas claves que, justamente, tendrán una comisión que las analizará: informalidad laboral, inclusión y acceso al financiamiento, inversión pública y evasión tributaria.

Este jueves desde Palacio, la mandataria anunció la conformación de la Comisión de Alto Nivel para abordar los mercados financieros.

“Su objetivo será contribuir a ampliar el acceso al financimiento para hogares y empresas, fortalecer los mercados financieros y de capitales, e impulsar mecanismos innovadores que favorezcan la inversión y el crecimiento de las microempresas, pequeñas y medianas empresas”, mencionaron.

Quién liderará la reforma de inclusión financiera:

Martín Naranjo, economista por la PUCP y actual presidente de la Asociación de Bancos del Perú (Asbanc).

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