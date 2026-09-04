Los límites hoy establecidos para las tasas de interés son de 114.13% en soles y de 99.84% en dólares. (Composición: Gemini)
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Guillermo Westreicher Herrera
mailGuillermo Westreicher Herrera

Una de las propuestas incluidas en el pedido de facultades legislativas que presentó el Gobierno al Congreso es la eliminación de los topes a las tasas de interés introducidos por la denominada ley de usura bancaria, ¿qué pasaría si se deroga?

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