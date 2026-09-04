El establecimiento de esos límites contemplados en la Ley N° 31143 fue aprobado por el Parlamento en el 2021, y desde entonces han recibido severos cuestionamientos. El argumento principal de estas críticas es que las entidades financieras, al no poder otorgar créditos a tasas más altas que los topes fijados, dejan de prestar a las personas cuyo riesgo de impago implica que se les deba cobrar tasas que están por encima de los referidos umbrales.

A raíz de ello, estos individuos quedan sin acceso al crédito en el sistema financiero.

La eliminación de tales límites a las tasas de interés de los préstamos de consumo y para mypes, hoy establecidos en 114.13% para los otorgados en soles y en 99.84%, si se ofrecen en dólares, permitiría que parte del público marginado pueda ingresar o reinsertarse en el sistema financiero.

El titular de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM), Luis Galarreta, informó que el jueves 27 de agosto se aprobó finalmente el proyecto del pedido de facultades legislativas delegadas.

Plazo

“Por esta anulación (de máximos a las tasas de interés), en un plazo máximo de dos años poco más de medio millón de personas podrán ser reincorporadas al sistema financiero o podrán ser nuevos sujetos de crédito”, afirmó a Gestión Ronald Casana, representante del Colegio de Economistas de Lima.

A lo anterior se suma un entorno de mayor estabilidad económica, que impulsaría el crecimiento del crédito (pese al impacto posible del fenómeno de El Niño), dijo.

La cifra estimada por Casana es similar a la que el BCR menciona como la de los que fueron excluidos de bancos, cajas y financieras a consecuencia de la polémica ley.

Hay un mercado importante de clientes que podrían potencialmente retornar o insertarse por primera vez al sistema financiero, si se eliminaran los topes a las tasas, señaló Walter Rojas, gerente central de negocios de Caja Cusco.

Ese potencial de personas beneficiadas es equivalente del 10% del número actual de deudores en el sistema –o unos 900,000 individuos–, añadió. Nueve millones de sujetos de crédito había en el sistema financiero al cierre del 2025, según datos de la SBS.

Producto

“Algunos piensan que se podría abusar (con la elevación significativa de las tasas al eliminarse los topes), pero yo lo descartaría porque tenemos un regulador muy potente que hace un buen control”, sostuvo Rojas.

“Las entidades (financieras) podrían elaborar algún producto que tenga probablemente intereses más altos de lo que actualmente está permitido”, agregó.

Consideró que ese tipo de crédito podría ser diseñado por las empresas financieras en alrededor de tres meses. “Estimo que en un promedio entre seis a 12 meses (después de lanzado ese producto) se puede mirar ya estadísticas de cómo está evolucionando”, expresó.

En la misma línea, Enrique Díaz, presidente de MC&F e IFEL, consideró que la eliminación de los topes a las tasas de interés traería nueva oferta financiera dirigida a los segmentos de mayor riesgo, como las microempresas o los emprendedores.

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Subtendidos

Díaz señaló que hay dos tipos de personas que en los últimos cinco años han permanecido marginadas por los topes a las tasas de interés. Por un lado, aquellos que simplemente se mantuvieron fuera del radar de las instituciones financieras por su alto nivel de riesgo, al ser informales o de bajos ingresos.

Y otro grupo de usuarios que ha estado “subatendido”, es decir, pueden poseer una cuenta de ahorro, por ejemplo, pero no le dan mucho movimiento y no “sacan provecho” al hecho de ya tener presencia en el sistema financiero, manifestó.

“Hay mucha gente que, en la época de la pandemia, recibía bonos a través del Banco de la Nación. Entonces, ellos ya tienen esa cuenta, pero (un grupo) no la mueve porque no tiene acceso a otro producto (financiero) que le sea satisfactorio”, explicó.

En tal sentido, Díaz señaló que ese sector subatendido cada vez puede acceder a más préstamos pequeños, y con la liberalización de las tasas tendrán un “menú más amplio” del cual escoger, mencionó.

Ofertas. Banca introduciría nuevos productos financieros para atraer a potenciales prestatarios. Foto: Joel Alonzo / GEC

No descartan riesgos

Si bien Enrique Díaz, de MC&F e IFEL, indicó que es difícil estimar cuántas personas podrían insertarse al sistema si se eliminan los referidos topes, resaltó que esa medida, de aprobarse en el Legislativo, favorecerá a los sectores más vulnerables que hoy, en muchos casos, recurren al crédito extorsivo o ‘gota a gota’.

Pese a ello, expertos advierten también algunos riesgos latentes de eliminar los límites a las tasas de interés, como un eventual aumento del apetito por riesgo por parte de las entidades financieras, en particular, cooperativas y cajas, que podría elevar la morosidad.