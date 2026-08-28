El crédito total al sector privado –que incluye préstamos otorgados por bancos, financieras, cajas municipales y rurales y cooperativas– continúa en expansión.

Así, aumentó su tasa de crecimiento interanual de 8.7% en junio a 9.4% en julio de 2026. Los saldos en el séptimo mes se incrementaron en 1.3% en comparación con los de junio.

Por segmentos, el crecimiento interanual del crédito a personas se aceleró de 9.3% en junio a 9.9% en julio, principalmente por la expansión de los préstamos destinados al consumo.

En julio con relación al mes anterior, se registró un incremento del crédito a las personas en 1% y un aumento del crédito otorgado a las empresas en 1.6%.

su parte, el crédito a empresas registró una tasa de crecimiento interanual de 9% en julio, superior al 8.3% de junio.