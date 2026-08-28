Dificultades. El 46% considera que su situación financiera limita su capacidad para hacer cosas importantes. (Foto: Manuel Melgar/Diario Gestión)
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Guillermo Westreicher Herrera
mailGuillermo Westreicher Herrera

Si bien la economía del país crece, la situación financiera de las familias peruanas muestra claros signos de fragilidad, ¿qué revelan las cifras?

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