Ello se desprende del último estudio presentado por Ipsos Perú, por encargo de Banco Falabella y con el apoyo de la Asociación de Bancos del Perú (Asbanc).

Ante la pregunta: ¿con qué frecuencia diría que gasta más de lo que gana? Un 53% respondió que siempre, casi siempre o a veces.

Carolina Trivelli, investigadora principal del Instituto de Estudios Peruanos (IEP), explicó que ese 53% opta por endeudarse en el sistema formal, pero también suele pedir préstamos a familiares o amigos. Incluso algunos pueden recurrir a “cachuelos” en ciertos meses en particular. Esto es reflejo de que la gran masa de trabajadores en el país es informal y sus ingresos pueden ser muy variables en el tiempo, explicó.

“Ese resultado no quiere decir que (a ese 53%) no les alcance el dinero todos los meses. Pero sí refleja que los peruanos viven muy el día a día, tenemos poco colchón”, enfatizó Trivelli.

Lo anterior se relaciona con el 52% de los encuestados que afirmó que no había ahorrado en los últimos 12 meses. De ellos, la gran mayoría, el 87%, argumenta que se debe a una razón económica, es decir, la persona tiene gastos que le impiden ahorrar, su nivel de ingresos es insuficiente, no cuenta con trabajo, o mantiene deudas.

El informe reveló también que casi la mitad (47%) dijo que pocas veces, nunca o casi nunca lleva algún tipo de control de sus ingresos y gastos.

No obstante, el 52% manifestó que siempre o casi siempre cumple con sus objetivos de ahorro.

Resultado de encuesta de Ipsos.

Fragilidad

En el referido estudio se hizo otra consulta: si dejara de percibir ingresos hoy mismo, ¿por cuánto tiempo podría cubrir sus gastos habituales sin pedir un préstamo? el 12% de los encuestados respondió que menos de una semana; y el 25%, que soportaría más de una semana pero menos de un mes.

Pero, más grave aún, en total, el 62% de peruanos no podría cubrir sus gastos ni tres meses si perdiera el empleo.

Esa fragilidad es mayor entre personas con educación básica y en trabajadores informales.

“Siempre se dice, por lo menos es lo que uno lee, que la riqueza está en función a cuántos meses o cuánto tiempo la persona puede vivir sin percibir ingresos”, señaló Javier Álvarez, trend senior de Ipsos Perú.

“Lo que vemos es una necesidad (de seguir generando ingresos). El concepto de año sabático para el Perú no funciona”, añadió.

“Somos un país con alta informalidad, con ingresos reales todavía bajos, y muchas personas viven el día a día. De hecho, se aprecia (en el estudio de Ipsos) que muy pocas personas pueden vivir sin trabajar, casi nadie (puede). Entonces, el peruano tiene mucha presión para poder generar ingresos diarios para poder vivir”, manifestó la economista Giovanna Prialé.

Bienestar

El informe de también reveló que el 45% contestó que pensar en su situación financiera le genera ansiedad o preocupación frecuente, y el 46% dijo que su situación financiera limita su capacidad para hacer cosas que son importantes. Esa angustia se origina en una cuestión económica, es decir, de falta de ingresos disponibles, pero también se debe a carencia de educación financiera para resolver un problema que puede ser temporal, según Álvarez.

El ejecutivo sostuvo que esa angustia se refiere a la preocupación del usuario por no poder llegar a pagar las deudas o cubrir sus gastos presupuestados.

“Depender de la familia y amigos es muy exigente porque si ocurre un shock (como la pandemia) que nos afecta a todos; no tenemos cómo ayudarnos entre nosotros”, recalcó Trivelli.

Situación financiera de mayoría de peruanos es frágil.