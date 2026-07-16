Las entidades financieras y fintech podrán gestionar mejor su riesgo crediticio. (Fuente: iStock)
Las entidades financieras y fintech podrán gestionar mejor su riesgo crediticio. (Fuente: iStock)
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Zulema Ramirez Huancayo
mailZulema Ramirez Huancayo

La Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS) redujo el plazo para que las entidades financieras presenten el Reporte Crediticio de Deudores (RCD), con el fin de agilizar las evaluaciones para el otorgamiento de créditos.

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