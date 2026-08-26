Con el propósito de facilitar el acceso a los servicios financieros y promover una mayor inclusión financiera, la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS) modificó los límites aplicables a las operaciones realizadas a través de los establecimientos de operaciones básicas (EOB).

Esta medida busca atender de manera más oportuna las necesidades de efectivo de los usuarios, especialmente en zonas rurales o de difícil acceso, fortaleciendo el uso de las EOB como canales complementarios de atención.

Según la resolución se eleva el límite hasta seis unidades impositivas tributarias (UIT) -o S/ 33,000- para los retiros y depósitos vinculados a operaciones de crédito, tales como desembolsos, pago de cuotas, prepagos de capital y cancelaciones.

Para las demás operaciones, distintas de las operaciones de crédito, se mantiene el límite vigente de 2 UIT -o S/ 11,000-.

Asimismo, de manera excepcional, se amplía de 10 UIT (S/ 55,000) a 30 UIT (S/ 165,000) el límite diario de efectivo en caja para las EOB, sujeto a la implementación de medidas de control acordes con el nivel de riesgo asumido y a la presentación ante la SBS del informe de riesgos por nuevos productos y cambios importantes.

¿Qué son las EOB?

Los EOB son puntos de atención presenciales, operados por las empresas del sistema financiero y las Empresas Emisoras de Dinero Electrónico (EEDE), que funcionan en establecimientos fijos o móviles y constituyen canales complementarios a las oficinas para atención al público.

Permite manejar efectivo para operaciones de crédito (como desembolsos y pago de cuotas) y otras transacciones generales. La norma regula montos máximos en caja y topes por transacción para asegurar un control del riesgo operativo.