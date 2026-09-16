La Comisión de Constitución atribuye la postergación a la falta de opiniones de 12 grupos de trabajo, mientras Fuerza Popular cuestiona que el debate se realice después del plazo reglamentario. Foto: Congreso.
La Comisión de Constitución atribuye la postergación a la falta de opiniones de 12 grupos de trabajo, mientras Fuerza Popular cuestiona que el debate se realice después del plazo reglamentario. Foto: Congreso.
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Redacción Gestión
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Los diputados de la bancada de Fuerza Popular que integran la Comisión de Constitución plantearon suspender su semana de representación, prevista entre el 21 y el 27 de setiembre.

Esta decisión tiene como finalidad la participación de los legisladores en una eventual sesión que permita

Fuerza Popular cuestiona postergación

El diputado Jaime Abensur señaló que su bancada está dispuesta a adoptar esta medida ante la decisión de programar para el lunes 28 de setiembre

“Nosotros gustosamente suspenderíamos nuestra semana de representación”, afirmó Abensur, quien cuestionó que el debate haya sido programado para después del plazo que, según indicó, establece el Reglamento de la Cámara de Diputados.

El legislador también advirtió que la postergación podría derivar en una denuncia contra la presidenta de la Comisión de Constitución, Giannina Avendaño, ante la

La controversia se originó durante la sesión de la Comisión de Constitución realizada este lunes, cuando Avendaño informó que el debate del predictamen comenzaría el 28 de septiembre, una vez concluida la semana de representación.

El plazo que está en discusión

De acuerdo con el artículo 116 del Reglamento de la Cámara de Diputados, las comisiones tienen un plazo de 15 días hábiles, sin prórroga, para emitir una opinión sobre los asuntos que les son consultados. Según el plazo señalado por los integrantes de Fuerza Popular, este vencería este viernes 18 de septiembre.

Avendaño, de Juntos por el Perú, explicó que la comisión continúa a la espera de documentación y de las opiniones de los 12 grupos de trabajo que fueron consultados sobre el requerimiento del Poder Ejecutivo. Por ello, se decidió programar el debate para después de la semana de representación.

Hasta el momento, siete comisiones ordinarias de la Cámara de Diputados aprobaron opiniones consultivas que recomiendan declarar inviable la solicitud de delegación de facultades legislativas formulada por el Gobierno.

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