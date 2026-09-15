El diputado de Renovación Popular será sometido a una etapa de indagación por una presunta infracción a la ética parlamentaria. Foto: Andina.
El diputado de Renovación Popular será sometido a una etapa de indagación por una presunta infracción a la ética parlamentaria. Foto: Andina.
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Redacción Gestión
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La aprobó este lunes el informe de calificación que recomienda iniciar la etapa de indagación contra el diputado Christian Aranda Vásquez (), por una presunta infracción a las normas de ética parlamentaria.

La decisión fue adoptada por mayoría, con cuatro votos a favor, ninguno en contra y dos abstenciones. El caso corresponde al Expediente N.° 002-2026-2027/CEP-CD.

Difusión de información de una paciente

Según el informe de calificación, a Aranda se le atribuye haber difundido a través de sus redes sociales documentos que habrían permitido identificar a una paciente del Hospital Regional Guillermo Díaz de la Vega, en Abancay, además de información vinculada con su historial médico.

A criterio de la comisión, estos hechos podrían representar una presunta vulneración de las disposiciones del reglamento del Congreso relacionadas con los principios democráticos de respetabilidad e integridad.

La Comisión de Ética aprobó una denuncia de oficio contra la legisladora por un presunto incidente con una trabajadora municipal en Huaral. Foto: Congreso.
La Comisión de Ética aprobó una denuncia de oficio contra la legisladora por un presunto incidente con una trabajadora municipal en Huaral. Foto: Congreso.

Comisión también presenta denuncia de oficio

Durante la misma sesión, la aprobó por unanimidad, con seis votos a favor, una denuncia de oficio contra la diputada Milagros Santana Vera (Partido del Buen Gobierno), por una presunta vulneración de la ética parlamentaria.

El presidente de la comisión, Henry Albañil Carmona (Partido Cívico Obras), expuso los argumentos que sustentan la denuncia, basados principalmente en un video difundido por un medio de comunicación.

En las imágenes se observa a Santana Vera cuando, presuntamente, amenaza a una trabajadora municipal con hacerla perder su empleo después de que esta la grabara mientras estacionaba su vehículo en una zona peatonal de Huaral.

La comisión, presidida por Albañil Carmona, abordó ambos casos durante su sesión de este lunes.

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