Los debates alrededor del pedido de facultades legislativas delegadas del Gobierno de Keiko Fujimori ante el Congreso de la República iniciaron. La Comisión de Economía de la Cámara de Diputados acordó posponer la votación sobre si recomienda o no otorgar las facultades para el miércoles 16 de septiembre después de más de dos horas sin llegar a un consenso.

Uno de los puntos solicitados por el Poder Ejecutivo más comentados durante la comisión fue la intención de eliminar el tope a las tasas de interés.

En el informe elaborado por la comisión, que analiza cada punto, se menciona: “[...] las tasas promedio de crédito a pequeñas empresas, microempresas, consumo en bancos, financieras y cajas municipales se encuentran claramente por debajo del tope vigente (114%). Antes de su establecimiento, los promedios presentados tampoco se situaban entre 100% y 150%. La referencia de operaciones de este rango no ofrece, por sí sola, sustento suficiente para una eliminación de alcance general ni acredita una mejora uniforme de las condiciones de acceso y del bienestar de los prestatarios [...] Por estas consideraciones se formula opinión técnica no favorable sobre la habilitación solicitada”, leyó el presidente de este grupo de trabajo, el diputado José Marcelo, de Ahora Nación.

Esto dividió a los parlamentarios.

Pasos en la comisión: votación aún debe esperar

Tras la discusión, la congresista Rossangella Barbarán, de Fuerza Popular, pidió una cuestión previa para que la eliminación del tope de tasas se retire del bloque de “materia de desarrollo productivo” de las facultades. Sin embargo, esto no prosperó con 11 votos en contra y solo 9 a favor.

En vista de que no se llegaron a acuerdos, no solo con este tema, sino en general, se solicitó un cuarto intermedio, el que recibió luz verde del presidente de la comisión.

Pero, dado que no se buscaba estructurar un nuevo texto, el cuarto intermedio también quedó atrás y se concluyó que se pospondría la votación sobre el pedido de facultades legislativas delegadas para el próximo miércoles 16 de septiembre. Este cambio no es menor pues cuando se pospone, se asume que no habrá ajustes al texto y se votará el mismo que hoy no alcanzó acuerdos.