La Comisión de la Oficina Regional del Indecopi de Ica (ORI Ica), en primera instancia, impuso una multa de 455 UIT, equivalente a 2 millones S/ 502,500, a la empresa Edunastours Nasca E.I.R.L. y a su gerente, tras determinar que brindaron el servicio de paseos turísticos en vehículos tubulares en condiciones que pusieron en riesgo la seguridad de los consumidores.

La decisión está relacionada con un accidente ocurrido el 1 de julio del 2025 en las dunas de Usaka, ubicada en la provincia de Nasca, que provocó la muerte de un turista extranjero y dejó a otras cuatro personas heridas.

Según la investigación realizada en el marco del procedimiento administrativo, la empresa incurrió en una infracción al artículo 25 del Código de Protección y Defensa del Consumidor, referido a la protección de los consumidores frente a productos o servicios peligrosos.

Conductor no tenía licencia

Entre los elementos considerados para determinar la responsabilidad de la empresa figura la situación del conductor del vehículo tubular involucrado en el accidente.

De acuerdo con las investigaciones policiales, el conductor no contaba con licencia y tampoco acreditaba aptitud para desarrollar esta actividad turística. La falta de pericia y una maniobra inadecuada fueron identificadas como factores determinantes del siniestro.

Para el Indecopi, la prestación de este tipo de servicios exige que las empresas adopten las medidas necesarias para garantizar la seguridad de los usuarios, especialmente tratándose de actividades que implican desplazamientos en vehículos por terrenos accidentados y dunas.

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Autos tubulares. (Foto: Indecopi)

Multa también alcanza al gerente

La resolución establece además una sanción individual de 5 UIT contra el gerente de la empresa, César Eduardo Asto Llamocca, por incurrir en culpa inexcusable, considerada una forma de negligencia grave.

Según la autoridad administrativa, el gerente no cumplió con verificar adecuadamente la capacidad técnica del personal que tenía a su cargo antes de permitir que prestara el servicio.

De esta manera, la sanción total impuesta por la ORI Ica asciende a 455 UIT, de las cuales 450 UIT corresponden a la empresa y 5 UIT al gerente.

La decisión puede ser apelada

Indecopi precisó que la resolución no agota la vía administrativa. Las partes tienen un plazo de 15 días hábiles para presentar un recurso de apelación ante la Sala Especializada en Protección al Consumidor.

La decisión está contenida en la Resolución N° 217-2026/CPC-INDECOPI-ICA, que puede ser consultada en el buscador de resoluciones de Indecopi mediante el número 0217.

Suspenden servicio de tubulares en Huacachina mientras operadores regularizan autorizaciones. (Foto: Andina)

Otras dos empresas fueron sancionadas

La sanción contra Edunastours Nasca se suma a otras dos multas impuestas recientemente, también en primera instancia, por la ORI Ica contra empresas que prestaban servicios turísticos en vehículos tubulares.

Se trata de Aventura Sin Fronteras E.I.R.L. y Lima Experience S.A.C., cada una sancionada con 450 UIT, por incumplir el deber de seguridad de los consumidores durante paseos en las dunas de la Huacachina.

Ambos casos están relacionados con un hecho similar ocurrido en mayo de 2025. Las resoluciones correspondientes fueron apeladas ante la Sala Especializada en Protección al Consumidor.

Seguridad en servicios turísticos

Los casos ponen nuevamente en el centro de atención las condiciones de seguridad bajo las cuales se ofrecen los paseos turísticos en vehículos tubulares en las dunas de Ica.

El Código de Protección y Defensa del Consumidor establece obligaciones para los proveedores respecto de la seguridad de los servicios que ofrecen. En actividades que involucran vehículos y terrenos de características particulares, las empresas deben adoptar medidas que permitan reducir los riesgos para los usuarios.

En el caso de Edunastours Nasca, la autoridad administrativa consideró que las condiciones en las que se prestó el servicio contribuyeron a poner en riesgo la integridad de los pasajeros, situación que derivó en un accidente con un fallecido y cuatro heridos.

“Peligro inminente”

El 24 de septiembre pasado la Fiscalía Especializada en Prevención del Delito de Ica emitió una urgente exhortación a la opinión pública tras detectar graves deficiencias de seguridad técnica y problemas de legalidad en la operación de los vehículos tubulares en las dunas de Huacachina.

Bajo el título “Tubulares en Ica: un peligro inminente”, el Ministerio Público advirtió a la población sobre las múltiples irregularidades con las que operan estas unidades turísticas en el desierto, a través de una publicación en su cuenta oficial de Facebook.

Sostuvo que los tubulares presentan una serie de fallas críticas que ponen en riesgo la vida de los visitantes. Son de fabricación artesanal, armadas a partir de componentes usados y carecen por completo de controles de ingeniería que certifiquen su estabilidad o prevengan volcaduras.

Igualmente, que no tienen certificaciones, que no cuentan con planos, pruebas de impacto, vibración, resistencia o estabilidad, ni disponen de un certificado de conformidad acreditado ante el MTC.

En ese sentido, el MTC descartó haber emitido alguna autorización de funcionamiento para estos vehículos, mientras que el Mincetur recordó que la seguridad turística es una prioridad del sector, por lo que desmintió “supuestos acuerdos” sobre requisitos técnicos y de seguridad.