Carros tubulares. (Foto: GEC)
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Redacción Gestión
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La Comisión de la Oficina Regional del Indecopi de Ica (ORI Ica), en primera instancia, impuso una multa de 455 UIT, equivalente a 2 millones S/ 502,500, a la empresa Edunastours Nasca E.I.R.L. y a su gerente, tras determinar que brindaron el servicio de paseos turísticos en vehículos tubulares en condiciones que pusieron en riesgo la seguridad de los consumidores.

Según la investigación realizada en el marco del procedimiento administrativo, la empresa incurrió en una infracción al artículo 25 del Código de Protección y Defensa del Consumidor, referido a la protección de los consumidores frente a productos o servicios peligrosos.

Conductor no tenía licencia

Entre los elementos considerados para determinar la responsabilidad de la empresa figura la situación del conductor del vehículo tubular involucrado en el accidente.

Para el Indecopi, la prestación de este tipo de servicios exige que las empresas adopten las medidas necesarias para garantizar la seguridad de los usuarios, especialmente tratándose de actividades que implican desplazamientos en vehículos por terrenos accidentados y dunas.

Autos tubulares. (Foto: Indecopi)
Autos tubulares. (Foto: Indecopi)

Multa también alcanza al gerente

La resolución establece además una sanción individual de 5 UIT contra el gerente de la empresa, César Eduardo Asto Llamocca, por incurrir en culpa inexcusable, considerada una forma de negligencia grave.

De esta manera, la sanción total impuesta por la ORI Ica asciende a 455 UIT, de las cuales 450 UIT corresponden a la empresa y 5 UIT al gerente.

La decisión puede ser apelada

Indecopi precisó que la resolución no agota la vía administrativa. Las partes tienen un plazo de 15 días hábiles para presentar un recurso de apelación ante la Sala Especializada en Protección al Consumidor.

La decisión está contenida en la Resolución N° 217-2026/CPC-INDECOPI-ICA, que puede ser consultada en el buscador de resoluciones de Indecopi mediante el número 0217.

Suspenden servicio de tubulares en Huacachina mientras operadores regularizan autorizaciones. (Foto: Andina)
Suspenden servicio de tubulares en Huacachina mientras operadores regularizan autorizaciones. (Foto: Andina)

Otras dos empresas fueron sancionadas

La sanción contra Edunastours Nasca se suma a otras dos multas impuestas recientemente, también en primera instancia, por la ORI Ica contra empresas que prestaban servicios turísticos en vehículos tubulares.

Ambos casos están relacionados con un hecho similar ocurrido en mayo de 2025. Las resoluciones correspondientes fueron apeladas ante la Sala Especializada en Protección al Consumidor.

Seguridad en servicios turísticos

Los casos ponen nuevamente en el centro de atención las condiciones de seguridad bajo las cuales se ofrecen los paseos turísticos en vehículos tubulares en las dunas de Ica.

En el caso de Edunastours Nasca, la autoridad administrativa consideró que las condiciones en las que se prestó el servicio contribuyeron a poner en riesgo la integridad de los pasajeros, situación que derivó en un accidente con un fallecido y cuatro heridos.

“Peligro inminente”

El 24 de septiembre pasado la Fiscalía Especializada en Prevención del Delito de Ica emitió una urgente exhortación a la opinión pública tras detectar graves deficiencias de seguridad técnica y problemas de legalidad en la operación de los vehículos tubulares en las dunas de Huacachina.

Sostuvo que los tubulares presentan una serie de fallas críticas que ponen en riesgo la vida de los visitantes. Son de fabricación artesanal, armadas a partir de componentes usados y carecen por completo de controles de ingeniería que certifiquen su estabilidad o prevengan volcaduras.

Igualmente, que no tienen certificaciones, que no cuentan con planos, pruebas de impacto, vibración, resistencia o estabilidad, ni disponen de un certificado de conformidad acreditado ante el MTC.

En ese sentido, el MTC descartó haber emitido alguna autorización de funcionamiento para estos vehículos, mientras que el Mincetur recordó que la seguridad turística es una prioridad del sector, por lo que desmintió “supuestos acuerdos” sobre requisitos técnicos y de seguridad.

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