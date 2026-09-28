La Fiscalía Provincial Especializada en Prevención del Delito de Ica emitió una alerta informativa dirigida a turistas nacionales y extranjeros que planean recorrer las dunas de Huacachina en vehículos tubulares. La fiscalía advierte que muchas de estas unidades representan un riesgo para la vida e integridad de los pasajeros.

El fiscal provincial titular Pedro Eloy Del Carpio Soto indicó que se ha identificado que numerosos tubulares son armados de forma artesanal con piezas usadas. Tienen modificaciones estructurales no autorizadas y no cuentan con planos de ingeniería, pruebas de estabilidad ni certificado de conformidad del Ministerio de Transportes y Comunicaciones. Algunos incrementan el número de asientos hasta diez o más sin autorización del fabricante, lo que eleva el riesgo de volcadura en las dunas.

Asimismo, se advierte sobre una práctica especialmente peligrosa: el traslado de gasolina en botellas o envases no certificados mientras se transporta a turistas. Por el calor y los baches del desierto, esto podría provocar un incendio o una explosión. Además, varias unidades operarían sin SOAT adecuado ni el seguro especial que exige la modalidad de turismo de aventura.

Suspenden servicio de tubulares en Huacachina mientras operadores regularizan autorizaciones. (Foto: Andina)

Recomendaciones

El documento señala que estos vehículos circulan y se estacionan dentro del Área de Conservación Regional Laguna de Huacachina, que está protegida por normas ambientales, protección del patrimonio cultural y municipales, sin contar con los permisos correspondientes. Por estas razones, se efectúan las siguientes recomendaciones a los turistas:

Pida al operador su autorización de servicio de transporte turístico emitida por la Municipalidad Provincial de Ica.

Verifique que el vehículo cuente con SOAT vigente y seguro contra accidentes.

No suba si observa combustible en botellas, bidones o envases improvisados.

No acepte viajar en un vehículo sobrecargado.

Si contrata con una agencia, exija información veraz sobre los permisos del servicio.

Ante cualquier irregularidad, comunícate con la Policía Nacional al 105.

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Como parte de esta alerta y labor, la Fiscalía exhortó al Gobierno Regional de Ica y al Ministerio de Cultura a proteger la zona y a iniciar las acciones legales que correspondan.

También pidió a la Municipalidad clausurar los talleres donde se ensamblan estas unidades sin cumplir la ley, y a la Policía Nacional realizar operativos continuos para retirar de circulación los tubulares que no cumplan con los requisitos.