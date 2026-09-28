Carros tubulares. (Foto: GEC)
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Redacción Gestión
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La Fiscalía Provincial Especializada en Prevención del Delito de Ica emitió una alerta informativa dirigida a turistas nacionales y extranjeros que planean recorrer las dunas de Huacachina en vehículos tubulares. La fiscalía advierte que muchas de estas unidades representan un riesgo para la vida e integridad de los pasajeros.

El fiscal provincial titular Pedro Eloy Del Carpio Soto indicó que se ha identificado que numerosos tubulares son armados de forma artesanal con piezas usadas.

Asimismo, se advierte sobre una práctica especialmente peligrosa: el traslado de gasolina en botellas o envases no certificados mientras se transporta a turistas. Por el calor y los baches del desierto, esto podría provocar un incendio o una explosión. Además, varias unidades operarían sin SOAT adecuado ni el seguro especial que exige la modalidad de turismo de aventura.

Suspenden servicio de tubulares en Huacachina mientras operadores regularizan autorizaciones. (Foto: Andina)
Suspenden servicio de tubulares en Huacachina mientras operadores regularizan autorizaciones. (Foto: Andina)

Recomendaciones

Por estas razones, se efectúan las siguientes recomendaciones a los turistas:

  • Pida al operador su autorización de servicio de transporte turístico emitida por la Municipalidad Provincial de Ica.
  • Verifique que el vehículo cuente con SOAT vigente y seguro contra accidentes.
  • No suba si observa combustible en botellas, bidones o envases improvisados.
  • No acepte viajar en un vehículo sobrecargado.
  • Si contrata con una agencia, exija información veraz sobre los permisos del servicio.
  • Ante cualquier irregularidad, comunícate con la Policía Nacional al 105.
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Como parte de esta alerta y labor, la Fiscalía exhortó al Gobierno Regional de Ica y al Ministerio de Cultura a proteger la zona y a iniciar las acciones legales que correspondan.

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