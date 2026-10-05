Katherine Ampuero, senadora de Renovación Popular, cuestionó al Jurado Nacional de Elecciones (JNE) por no haberse pronunciado antes de las elecciones regionales y municipales sobre la eventual entrega de la credencial de alcalde de Lima a Rafael López Aliaga, quien postuló como primer regidor de la lista de su agrupación.

La parlamentaria sostuvo que el organismo electoral debió resolver esta situación antes de la jornada electoral, debido a la incertidumbre que podía generar entre los ciudadanos. El JNE, por su parte, ha señalado que será su Pleno el encargado de tomar una decisión sobre el caso.

“Yo llamo severamente la atención del Jurado Nacional de Elecciones porque ese pronunciamiento debió haberlo dado antes de las elecciones por un respeto al electorado”, declaró Ampuero a la prensa.

Consultada sobre si López Aliaga debería recibir la credencial de alcalde en caso de que Renovación Popular obtenga la victoria en Lima, la senadora señaló que corresponde a los organismos electorales determinarlo, de acuerdo con sus competencias.

Ampuero recordó que la Constitución establece restricciones a la reelección y consideró que la situación debió definirse antes de los comicios para evitar dudas entre los electores.

“Ahora tiene que respetar la decisión de la mayoría de peruanos que ha votado este domingo”, enfatizó.

López Aliaga postuló como primer regidor

Rafael López Aliaga fue inscrito como candidato a primer regidor de Renovación Popular para la Municipalidad Metropolitana de Lima, luego de que su candidatura fuera materia de observaciones durante el proceso electoral.

En julio, el Pleno del JNE declaró fundada su apelación y autorizó su participación en las elecciones municipales, por lo que su candidatura continuó en carrera.

Rafael López Aliaga postuló como primer regidor de Renovación Popular en las elecciones municipales de Lima. Foto: GEC.

La controversia actual no está relacionada con la validez de su postulación como regidor, sino con la eventual entrega de la credencial de alcalde en caso de que Renovación Popular resulte ganadora y corresponda aplicar el mecanismo de sucesión dentro de la lista.

Ampuero también se refirió a los pedidos de algunos parlamentarios para promover una eventual denuncia constitucional contra el presidente del JNE, Roberto Burneo. La senadora indicó que esperará el pronunciamiento del organismo electoral antes de fijar una posición.

“Yo voy a esperar a que el Jurado Nacional de Elecciones se pronuncie y creo que va a ser respetando el voto del ciudadano”, señaló.

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Asimismo, sostuvo que el organismo electoral debe resolver la controversia conforme al Estado de derecho y las normas electorales.

Ante la posibilidad de que el JNE determine que la credencial de alcalde sea entregada a otro integrante de la lista, Ampuero reiteró que la decisión debió adoptarse antes de las elecciones.

“Esa decisión del jurado debió tomarla antes, ahora tiene la obligación el Jurado Nacional de Elecciones de respetar el voto ciudadano”, aseguró.

Fernando García también pide una definición del JNE

El diputado de Buen Gobierno, Fernando García, coincidió en que corresponde al Jurado Nacional de Elecciones determinar si López Aliaga puede recibir la credencial de alcalde de Lima luego de haber participado como primer regidor de Renovación Popular.

“Es una decisión que tiene que adoptar el Jurado Nacional de Elecciones”, declaró García en entrevista con Canal N. El legislador señaló que el organismo electoral deberá resolver el caso una vez culminen las etapas pendientes del proceso.

García sostuvo, además, que desde su interpretación debe respetarse la prohibición constitucional de la reelección inmediata de alcaldes.

El parlamentario cuestionó la fórmula utilizada por algunos alcaldes en ejercicio que participaron como primeros regidores y consideró que, si posteriormente el candidato a alcalde renuncia, podría generarse un escenario en el que el primer regidor quede en posición de asumir la alcaldía.

“Considero que hay que respetar la Constitución y no se ha respetado. Se ha disfrazado la figura de la reelección utilizando una leguleyada”, afirmó.

No obstante, García señaló que esperará el pronunciamiento del JNE antes de adoptar una posición definitiva sobre el caso.