Candidato Carlos Bruce critica a Roberto Burneo. (Foto: GEC)
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Redacción Gestión
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Carlos Bruce, candidato a la alcaldía de Lima por el partido Somos Perú, cuestionó al presidente del JNE, Roberto Burneo, por la falta de definición de credenciales que serán otorgadas al próximo alcalde de la capital.

En ese sentido, dijo que ello ha ocasionado que el ciudadano de Lima no tenga claro quién podría ser la próxima autoridad edil en caso gane la citada organización política. “Es la peor forma de plantear una elección”, refutó.

Además, Bruce refirió que dicha situación tendrá que ser investigada después de las Elecciones Regionales y Municipales 2026 y que se “tendrá que explicar por qué han incurrido en semejante irregularidad”. También se dirigió al titular del JNE, Roberto Burneo, y cuestionó su accionar frente a este caso.

, aseveró.

Bruce consideró que Burneo “es una persona que no está dispuesta a hacer cumplir la Constitución de la República”, lo cual consideró “fundamental” sobre todo en temas electorales.

Roberto Burneo, presidente del JNE, aseguró que las elecciones del 4 de octubre contarán con las garantías necesarias para reflejar la voluntad popular. Foto: César Campos/ GEC.
Roberto Burneo, presidente del JNE, aseguró que las elecciones del 4 de octubre contarán con las garantías necesarias para reflejar la voluntad popular. Foto: César Campos/ GEC.

Partidos pidieron pronunciamiento del JNE

El candidato señaló que 14 organizaciones políticas pidieron un pronunciamiento del Jurado Nacional de Elecciones sobre la candidatura de Rafael López Aliaga, a pesar de las prohibiciones constitucionales.

añadió.

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